Onze anys complix el projecte que ha unit dos institucions fonamentals per a la cultura musical valenciana. ‘Bandes a Les Arts’ torna a unir a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i el Palau de les Arts Reina Sofia, en un vincle que obri la porta del coliseu a formacions federades de tot el territori, vinculant-les amb la temàtica programada per l’auditori.

La iniciativa supera la dècada programant a sis noves agrupacions, en jornades dominicals de doble concert, al matí (12.00) i a la vesprada (17.00) a l’Auditori fins a la primavera. La present edició recupera la seua programació el pròxim diumenge, 26 de febrer, amb dos noves formacions.

El recital del matí estarà protagonitzat per la Unión Musical Mislata, que desplegarà un programa amb peces de Puccini, Wagner, Mozart o Verdi, alguns dels tòtems de la programació d’enguany a Les Arts. A la vesprada, serà el torn de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, amb un recital que també es detindrà en Verdi i Puccini, entre d’altres, a més d’una panoràmica per les notes de Carmina Burana de Carl Orff. Després d’esta cita quedarà una última jornada de ‘Bandes a Les Arts’ programada per al pròxim 30 d’abril, amb la Societat Musical de Benimodo i l’Agrupació Artisticomusical de Tavernes Blanques com a protagonistes.

El cicle es va encetar a desembre amb les actuacions del Centro Instructivo Musical Tendetes i la Unió Musical de Carlet.

Una dècada de ‘Bandes a Les Arts’

«La relació amb Les Arts és una mostra del prestigi i l’arrelament de les societats musicals al nostre territori», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

«Parlem d’un cicle molt consolidat que unix dos agents claus de la nostra cultura musical i també posa de relleu l’excelència i versatilitat dels intèrprets del nostre col·lectiu», remarca González. El projecte ‘Bandes a Les Arts’ va sorgir com a resultat de la consciència d’ambdós institucions de la importància de les societats musicals en el teixit musical i cultural valencià. Així, el Palau de les Arts i FSMCV es van aliar per a oferir concerts oberts a tots els públics per part de les agrupacions federades de la Comunitat Valenciana, formant part de la temporada de l’auditori i afilant la seua programació.

El cicle s’ha articulat tradicionalment en sessions dominicals de matí i vesprada. Les agrupacions interessades presenten cada any un projecte en el qual es valora tant la qualitat de la proposta com la integració del repertori dins de la programació lírica de l’auditori, coincidint amb els compositors programats per a cada temporada. També es tenen en compte factors com l’interés musical del repertori, la innovació de la proposta i l’aportació de valors associats al col·lectiu de societats musicals.