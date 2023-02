Segurament el nom de Lluís Fornés no li resulte familiar, però sí el de Lluís el Sifoner. El primer és doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València i escriptor de nombrosos assajos; i el segon, cantautor i referent de la cultura valenciana, però resulta que tots dos són la mateixa persona. En 2023 es complixen 50 anys des que un jove de Pedreguer decidira pujar-se als escenaris amb un malnom que el va portar a la fama i amb el qual ha gravat huit discs en valencià (tots en els anys 70 i 80 menys un).

Per a commemorar-ho, el seu municipi natal dedica tota la programació del FestiArt a la seua figura, amb diferents activitats entre el 25 de febrer i el 25 de març, com el recital «Lluís El Sifoner: ahir, hui i demà» i una exposició en memòria a Vicent Pons, copromotor del grup de folk Crit i Cant —en el qual va iniciar la seua carrera Fornés— i autor de la lletra de la «Cançó de Pluja».

Amb este acte per partida doble s’inaugura la programació, que també inclou la recuperació i ‘regravació’ en directe del seu primer disc, «Tinc un mànec», el 18 de març, al qual li posaran veu artistes actuals com Sandra Monfort, Tesa, Eva Olivencia (de Tumbate Jazz), i Paqui Noguera i Jaume Costa (de Tarannà Teatre), a més de Marta i Carles Chiner (de Gener) Juan Ortolà (de Lilit i Dionís), Manuel Mateu (de Tres Fan Ball) Toni de l’Hostal, Panoràmix, Salvador Caudeli, Àlex Velázquez i Andrea Pérez Navarro i Owix.

En este acte, Fornés presentarà i posarà segones veus a algunes cançons: «Igual és un desgavell, però també és molt original, jo crec que ningú ha regravat un disc seu 50 anys després que haja aparegut», afirma.

El programa conclou amb l’estrena del musical familiar «Riu Riu Riu» (Tarannà Teatre), el 25 de març, en el qual el cantautor interpreta un dels personatges, però abans, el 4 de març el públic podrà vore l’obra de teatre «El palau de parèmia»; i l’11 de març és el dia de la cantata «El fill de la lletera» (homenatge a l’andalusí Ben al-Labbana) i la presentació de dues de les seues obres escrites.

Reconegut al seu poble

El FestiArt està impulsat per Tarannà Teatre —companyia amb la qual el cantautor treballa des de fa quasi tres dècades— amb la col·laboració de l’Ajuntament, i Fornés apunta que la idea inicial fou incloure en la programació alguna activitat sobre el 50 aniversari però finalment s’ha dedicat el festival complet, amb actes que toquen totes els seus vessants: des de la música, a la literatura i l’art dramàtic. Així, «una iniciativa modesta ha donat un programa amb un resultat excel·lent». «Vaig totes les setmanes i tinc la vida a Pedreguer i estic encantat i la mar de feliç que siga allí. A vegades em diuen ‘eres profeta del teu poble!’, pues sí», afirma amb orgull. «Ha sigut una sorpresa, perquè no esperava que em dedicaren tot el festival. Trobar que en el teu poble et posen en un pedestal és sorprenent, pot ser exagerat, però és una satisfacció enorme».

«Quan tinc una idea, ho faig»

Escriu, investiga, fa poemes, cançons, porta les revistes «Paraula d’Oc» i «Riuralogia» i, malgrat que va estar 30 anys sense traure disc —des de «Calla, dimoni!», el 1982, fins a «Cançons al riurau» en 2014—, assegura que «mai» ha parat, tan sols «va ser una etapa»: «Quan tinc una idea, un llibre, un disc o el que siga... si les coses s’han de fer, es fan; això ho he tingut claríssim i pense així».

Recorda que el seu primer disc —«el més venut en valencià de tota la història»— va ser un èxit «que no s’esperava ningú, amb una venda brutal... casa sí i casa no el tenien». «Amb el públic sempre m’entenc, amb els intel·lectuals sempre tinc problemes», afirma amb ironia. El pròxim repte que enfronta és editar la gravació que es farà de «Tinc un mànec» i publicar el disc.