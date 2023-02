Malíccia» és una veu usual i molt pròpia de la parla valenciana, que representa un sentiment de ràbia, indignació, irritació, etc., «Em fa malíccia vore com Tono s’aprofita de la seua germana impedida», ·Em va agarrar una malíccia molt gran quan el vaig vore allí», «De la malíccia que li va entrar pel resultat de les eleccions va esgarrar el carnet del seu partit».

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat a esta paraula la condició de normativa i l’ha registrada en el Diccionari normatiu valencià (DNV), amb la marca de «col·loquial», i remetent a «malícia». Però «malíccia» té un sentit més restrictiu i alhora més precís que «malícia», ja que esta té el sentit també d’‘inclinació a fer el mal’, «La seua malícia és innata»; ‘coneiximent del mal’, «És molt jove, encara no té malícia»; i «malíccia» és el vocable que usem més quan ens referim als sentiments de ràbia, irritació, indignació.

Anteriorment a la inclusió d’esta paraula en el DNV, ja l’havien arreplegada en les seues pàgines els diccionaris del Salt, el Diccionari pràctic d’ús del valencià (Bromera-Lacreu) i el diccionari de la RACV. Francesc Martínez i Martínez, Maximilià Thous Orts, Martí Domínguez i Barberà, Antoni Ferrer, Joaquim Martí Mestre, Miquel Nadal, Juli Esteve i Vicent Marco són alguns dels autors que han emprat el vocable malíccia en les seues obres o articles.

Una paraula de sentits molt diferenciats i variats és «quimera». S’usa tant en valencià-català com en castellà, amb alguna diferència de significats.

Una «quimera», entre altres accepcions més conegudes, és ‘en la mitologia grega monstre amb el cap i el pit de lleó, el ventre de cabra i la cua de serp o de drac’. ‘Figura que representa un animal amb el cap i el pit de donzella, els cabells escampats, les potes anteriors de lleó i les posteriors de grifó, el cos de cabra i la cua de drac’. També és un peix i un vegetal. Més coneguts són els significats de ‘mania, idea fixa, preocupació o desig intens’, «La quimera de l’or», ‘inquietud d’ànim, angúnia, preocupació intensa’, ‘malvolença contra algú’, «El mestre em té quimera, molta mania», «Els veïns del cantó i els d’enfront es tenen quimera», ‘creació imaginària de l’esperit que es pren per una realitat’, «Les quimeres poblaven la seua ment», «Alguns creuen que moltes creences són quimeres».

Però, a més, en la parla valenciana, i registrat pel Diccionari normatiu valencià, tenim un significat molt propi com és «tindre quimera», com a ‘tindre la idea, el pressentiment, la sospita que un fet s’ha produït o es produirà d’una manera determinada’, «Tinc quimera que això ho deu haver fet Adrià», «La meua dona té quimera que Antoni i Gemma trencaran prompte», «Pepa i jo tenim quimera que Quiquet i Tonyi no vindran a l’excursió».

També registren «quimera», com a pressentiment o sospita, el Diccionari valencià (GV-IIFV-Bromera-Lacreu), el Diccionari català-valencià-català i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV. I la pau en el món, desgraciadament, per ara, com veem, és una quimera.