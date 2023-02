La música desembarca este cap de setmana en el Cabanyal. Prop d’un centenar de músics, cantants i compositors de l’escena valenciana i internacional ompliran de ritmes el barri amb una gran festa sonora orquestrada pel MUV! i amplificada amb art urbà, tallers, exposicions, activitats familiars o sessions de DJ.

El festival aconseguix la seua cinquena edició com una de les cites més rellevants del circuit musical local amb una aposta ferma per la música en directe, de diferents estètiques i estils, en l’espai urbà. La seua programació, que acollirà el Teatre El Musical (TEM), la Batisfera, La Fábrica de Hielo, el Casinet i Lindala Restobar, oferix al públic conéixer el panorama musical que es gesta a la ciutat, les seues noves propostes i formacions.

El cartell d'enguany està format per la cantautora colombiana establida a València Lili del Sol; la banda americana-francesa de funk Ay Trick,; o el quartet valencià de rock Johnny B zero —amb el treball Metonymy of Sound, millor disc de rock en els Premis Carles Santos—, que actuarà en el TEM amb Ales Cesarini & Payoh Soul Rebel.

També actuaran Sala E, la nova banda d'estudiants de Berklee València, especialitzada en hip-hop/funk i música llatina; TheChiripa + Dj Thais; sarsuela amb els valencians Viva lo nuestro; humor per la música clàssica d'Eurovisión Clasic (de la Societat Musical Unió de Pescadors i la seua formació SMUP Quinteto de Vientos); la samba i bossa nova de Na Gloria; Screaming Pillows; Xixa Morá (cúmbia amb funk, ska, rock, i ritmes llatins); i flamenc urbà amb Jorge Valiente «El Cigarra».

També hi haurà dues sessions de dj de la mà de José Lledó (Mardi) y Xino DJ; a més de les exposicions «Retratos Pop», de Miguel Ángel Aranda en el Café Artysana, i «Collages Íntimos» de l'artista Mr.Reychel.

Tanmateix, el festival té en compte als més menuts amb Kids MUV! , el dissabte de matí, quan s’interpretarà l’obra teatral « El viaje de Jane», i altres activitats com el Taller Musical de Komba i Carla Martí del Campo, o el Concert rocker d'Astral Kids. També hi ha activitats paral·leles al programa, com un taller de collage.