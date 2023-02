L’escriptora Elvira Cambrils (Pego, 1955) creu que tots els moments són oportuns per a començar a escriure i ho compara amb enamorar-se. Així li ho ha transmés als estudiants recentment, en una nova edició de la Trobada d’Escriptors de la Biblioteca Valenciana. Entre altres coses, també ha explicat als més joves que l’ofici requerix un llarg període d’aprenentatge i enfrontar el text amb «respecte i temor, alguna satisfacció i moltes frustracions».

L’autora de títols com Vestida de lluna, Mira’m, Amor, El bes de l’aigua, Tot el que tinc per ballar amb tu, A la platja de Camus o Aire també considera que «el plaer de l’escriptura, com el de totes les activitats creatives, rau en el procés i no en el resultat». Per això, defensa «que no ens ha d’allunyar l’edat ni l’opinió dels altres, sinó l’aprovació o no del nostre jo més íntim». Tampoc creu en les «autolimitacions»: «Cadascú ha d’encetar els camins que li marque el seu desig, afrontar els reptes amb il·lusió i no escatimar esforços ni treball per a arribar el més lluny possible».

Sobre els seus inicis literaris, Cambrils afirma que van ser als 27 «amb una terra i un llibre. La terra és Grècia i el llibre, El colós de Marussi de Henry Miller», i arran de la mort de son pare, després de ser «durant molts anys una escriptora que no escrivia». Les seues novel·les en valencià aborden diferents temes, sempre buscant la bellesa del text, però també des d’una visió crítica; i en moltes ocasions, localitzades a la Mediterrània o, més concretament, Grècia. «Entre altres raons, per la vida oberta al carrer, l’exaltació festiva, la gastronomia de subsistència, la música i el politeisme del santoral. Trets que els emparenten amb els valencians», apunta. També destaca que les seues novel·les tenen fort component ètic.

Estes trobades se celebren des de fa 22 anys per a alumnat de Primària, Secundària, FP, Batxillerat i escoles d’adults; i són una col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i Edicions Bromera. Els pròxims autors que passaran són Lola Mascarell (8 de març), Josep A. Fluixà (22 de març) i Beatriz Giménez de Ory (29 de març).