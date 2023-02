La Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset acull l’exposició «Real i Imaginat. Homenatge a Paco Moltó», un recorregut pel seu treball fotogràfic i la seua peculiar i irrepetible figura. L’exposició està comissariada per Pablo San Juan i Alberto Adsuara.

El fotògraf valencià Paco Moltó (València 1939) és un dels màxims exponents de la fotografia valenciana des dels huitanta fins a l’actualitat. És autor d’excel·lents treballs, com Las Arenas o La ciudad ensoñada, publicats juntament amb més de dotze títols en diferents llibres d’autor. Paco Moltó, que es descriu a si mateix com a «llaurador de la fotografia», ha merescut, per la seua carrera i la seua personalitat, el respecte, l’afecte i l’admiració de l’àmbit fotogràfic i cultural valencià, que, a través d’aquesta exposició, pretén fer un homenatge al seu treball i a la peculiar i irrepetible figura d’aquest fotògraf de huitanta-tres anys.

Com a bon fotògraf de carrer, Paco Moltó s’avança als esdeveniments perquè sap que passaran dècimes de segons abans que ocórrega. Que per això captura moments decisius. L’excel·lència de les seues fotografies és el resultat tant de la seua predisposició (càmera al rest, busca incerta) com del domini de la tècnica. I dominar la tècnica no és altra cosa que confrontar-se i controlant-la amb creativitat i mesura. La mostra conformada per al voltant de 70 fotografies, imatges originals, positivades per l’autor, ens apropen al món de Paco Moltó, on en la seua fotografia trobem una obra no manipulada, no preparada, que busca l’espontaneïtat i que busca captar l’instant, la naturalitat del moment, element clau per a recollir els fets quotidians que es desenvolupaven al nostre voltant. Així, aquest recorregut fotogràfic ens fa viatjar per diferents espais, des de la platja de Les Arenes dels anys 80, a la València que ens mostra mitjançant València infraroja o en la sèrie EMT. Així com a la gran quantitat de fotografies de carrer que va realitzar a diferents ciutats d’Europa i que formen part tant de col·leccions privades com dels fons de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu a la qual va cedir el seu arxiu recentment.