El certamen, en el qual col·labora la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la UV (UCC+i UV), ha establit que la temàtica dels còmics ha de tractar un procés fisiològic, inclosos aspectes com la fisiologia cel·lular, de sistemes o aspectes fisiopatològics. Els treballs es podran lliurar fins al 30 de juny, mitjançant qualsevol tècnica i amb una extensió d’una pàgina en format vertical.

L’objectiu de FisioCòmic 2023 és enfrontar l’estudiantat al repte de comunicar idees complexes utilitzant el llenguatge de la narrativa gràfica. Els còmics són una eina comunicativa crucial en l’àmbit de la salut, on la ciutadania necessita informació rigorosa, però accessible. Carlos Romá Mateo, professor de Fisiologia, és el representant de la UV en el comité organitzador del certamen. Del comité local de la institució forma part, a més, Gloria Olaso González, també professora de Fisiologia.

Per al concurs, cada universitat triarà entre el seu alumnat un màxim de 4 còmics a presentar al concurs, baix la supervisió del seu comité local. Els còmics es presentaran per grups, d’entre 2 i 5 estudiants, i podran elaborar-se amb qualsevol tècnica, però no es podran utilitzar imatges de les quals no es tinga l’autoria.

El jurat el formen Álvaro Pons Moreno, professor d’Òptica de la Universitat de València; Mª Blanca Mayor Serrano, doctora en Traducció per la Universitat de Granada; Óscar Hernández Muñoz, llicenciat en Medicina i Cirurgia, i doctor en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid; i Miriam Rivera Iglesias, divulgadora científica especialitzada en format còmic en Biomiics – Biologia en Còmics.

A més del premi en metàl·lic, cada persona premiada tindrà l’admissió d’un membre de l’equip en la Societat Espanyola de Ciències Fisiològiques que es farà càrrec de la quota de soci durant un període de 2 anys, i l’opció d’assistir al congrés d’aquesta societat per presentar el FisioCòmic.