El fotògraf Francisco Moltó Esquembre ha decidit donar a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu l’arxiu fotogràfic format per més de 21.000 negatius en color, blanc i negre i les còpies de diferents formats fetesal seu laboratori. El propietari manifesta el seu desig de donar l’arxiu per a garantir la conservació, organització, unitat i disponibilitat del material per al públic investigador.

Francisco Moltó Esquembre és un fotògraf valencià nascut en 1939 que es va iniciar en la pràctica de la fotografia al començament dels anys seixanta i va començar més professionalment en 1979. Cinc anys després, amb quatre col·legues, fundava el Grupo Chasis. És un dels més purs reporters de la fotografia espanyola que mostra amb frescor i maduresa la quotidianitat. Recull la millor tradició de la fotografia espontània, quasi sempre en blanc negre i positivada pel mateix autor en el seu estudi, que fa en exteriors, el carrer, els bars, els museus, el metro… Les seues fotografies se centren en el dia a dia de la nostra cultura occidental: Alemanya, Àustria, Hongria, Espanya, República Txeca, Anglaterra, Itàlia, França, Portugal i els Estats Units. Tota la documentació que integra aquesta donació és considerada de gran interés per al patrimoni cultural de la Generalitat i dels valencians i les valencianes. La Biblioteca Valenciana compta amb un important departament de fons gràfic format per una àmplia varietat de materials: mapes, plànols, cartells, fotografies, diapositives, dibuixos, gravats, postals, etc., destacant els més de 400.000 documents fotogràfics.