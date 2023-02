Fa dos dilluns, esta columneta es titulava “Que la ele geminada siga opcional”. Opinava que la grafia “l·l” hauria de ser opcional, en l’escriptura també, atés que sí que és optativa en l’oralitat, tot i tenint en compte que no la pronunciem la immensa majoria de parlants d’esta llengua. I que tenim més de 1.600 vocables amb eixe lletra composta, sense regles ortogràfiques clares. Assenyalava la gran dificultat del seu ús i apuntava exemples de parelles de paraules normatives que tenen el mateix significat, amb només una lletra canviada o afegida, com “arrancar”/“arrencar”, “febra”/“febre”, “nàixer”/“néixer”, “partix”/“parteix”, “traure”/“treure”, “vullc”/“vull”, etc. Com a usuari indissociable d’esta llengua, no advocava per la supressió d’eixe símbol ortogràfic, sinó que fora opcional, “l·l” o”l”, en les més 1.600 paraules que contenen escrit eixe símbol, com facultatiu és escriure “febra” o “febre”, “partix” o “parteix”. Soc molt partidari de simplificar les complicacions innecessàries de la nostra normativa, com la ele geminada, i soc dels molts que opinen que caldria suprimir-la, però hi ha també molta gent que la té com un signe identitari, com un fetitxe. Que siga opcional podria ser una solució.

Com era previsible, eixe article ha generat comentaris diversos, favorables, en contra i també alguna precisió sobre l’origen de l’ús d’eixa grafia, que agraïsc. Algú m’ha dedicat alguna “floreta”, que no cal comentar, però sí que vullc repetir que, com deia al final de l’article citat, últimament s’han modificat algunes regles que es consideraven intocables, com la dràstica reducció de diacrítics, una disminució de dièresis, la simplificació del guionet i de la erre i l’acceptació normativa de centenars de paraules i expressions. Ho torne a dir perquè la introducció i modificació de normes que faciliten la l’assimilació i l’ús d’una llengua és imprescindible per a la bona salut d’eixe idioma. Les normes lingüístiques es modifiquen, canvien, s’adapten o s’amplia el cabal lèxic, recuperant per a la normativa paraules i expressions genuïnes o incorporant neologismes, perquè hi ha necessitat de modificació, per raons diverses. Havia necessitat de disminució de diacrítics, de dièresis i d’altres simplificacions o ampliacions. I s’ha fet en part. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha sigut un exemple a simplificar punts normatius i incorporar a la normativa centenars de vocables considerats anteriorment com a barbarismes, col·loquials o dialectals. L’Institut d’Estudis Catalans també ha simplificat punts de la normativa. Lingüistes catalans ben prestigiosos com Joan Solà, Josep Ruaix, Albert Pla Nualart, Rudolf Ortega, Magí Camps i altres, al llarg del temps, han anat postulant canvis o modificacions per a una normativa més practicable. Seguint l’estela d’estos, de Josep Giner, Sanchis Guarner, Ferrer Pastor i d’alguns acadèmics de l’AVL, fa uns quants anys vaig escriure en esta columneta de Levante-EMV alguns articles com “Els pertorbadors accents diacrítics”, “Dièresis sobrants”, “El parany de les erres” i altres. Els títols ja ho diuen tot. Un temps després, això que molts postulaven/postulàvem, en part s’ha complit. I diu Rudolf Ortega “En un futur no gaire llunyà, difícilment la ela geminada es pronunciarà ni s’escriurà de manera espontània...”. És prescindible. A vore si la fem opcional del tot.