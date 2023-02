Fusta de carrasca

Manel Alonso

Edicions del Bullent, 2022. 208 pàgines.

ISBN: 978-84-9904-263-3

Pilar, filla de manxecs emigrats a l’Horta nord de València, ens explica una vida marcada pel procés de deixar la llar enrere i haver d’enfonsar les arrels a la nova. Tot i haver nascut en terres valencianes, envoltada d’un context diferent del dels seus avantpassats, és hereva dels costums i de la llengua d’aquests, així com del trauma del desarrelament i de la misèria dels orígens. Mitjançant un relat no lineal, farcit d’anècdotes curioses i estampes carregades de melangia, ens endinsem en les vicissituds d’una existència en la qual moltes persones s’hi veuran emmirallades.

Fusta de carrasca està protagonitzada per la quotidianitat, pels racons del dia a dia. Les plantes assecant-se a la llar deixada enrere a la Manxa; el carrer del nou poble, Pouet —pseudònim de Puçol— ple de famílies manxegues; la llenya que l’avi Carrasco porta als forns del nou poble per a guanyar-se el jornal; la botija d’aigua que el pare de família espera trobar sempre plena a la cuina; als arrossos valencians que a la mare mai li van acabar d’eixir bé. És una història de viatges, com el que va dur la seua família des d’Ossa de Montiel, a la província d’Albacete, a Pouet, però també tots els que el seu pare fa d’anada i tornada per mantenir viu el vincle amb el lloc on va nàixer, o les rutes per la Calderona que Pilar fa acompanyada del seu company de vida, autor d’aquesta història. Manel Alonso va escriure aquesta novel·la per a transmetre al seu fill —tràgicament desaparegut mentre l’escrivia— la particular travessia de Pilar, el seu viatge des de l’interior cap a un punt de referència vital propi. I aquí es mantindrà, robusta malgrat les adversitats, com les carrasques que creixen tant a la Manxa com al País Valencià.