El Centre del Carme Cultura Contemporània de València va acollir el dissabte l’acte de lliurament dels Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2023, al Refectori. Els Premis Fundació Bromera reconeixen en 2023 la trajectòria i el compromís amb el valencià de Marifé Arroyo, «La Mestra», i el treball a favor de la lectura, la cultura i la llengua de la Fundació Sambori i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

L’acte, organitzat per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, va estar conduït pels actors valencians Rebeca Valls i Alfred Picó, i va comptar amb l’actuació musical d’ESTHER. En acabar, es va servir un vi d’honor al Claustre gòtic del Centre del Carme. Es tracta d’un esdeveniment on només es va poder accedir amb invitació.

Els guardons distingeixen aquelles persones, entitats i iniciatives que, gràcies al seu impuls vital i a una destacada trajectòria cultural, representen els valors i els objectius que promou l’entitat, com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

Marifé Arroyo és una mestra que va defensar l’ús del valencià i va introduir la pedagogia moderna a l’escola de Barx durant els anys 70 i 80. Una dona que, amb pocs recursos, va crear la primera biblioteca escolar del centre i va descobrir el plaer de la lectura al seu alumnat. Després d’una dura lluita, que va traspassar els límits locals, va ser expulsada de l’escola de Barx. Amb el pas dels anys, s’ha convertit en el símbol de tota una generació d’educadors compromesos amb l’ensenyament en valencià.

Concurs d’escriptura

En la modalitat col·lectiva, el guardó s’atorgarà a la Fundació Sambori, una entitat que, des de l’any 1998, impulsa el Premi Sambori, un concurs d’escriptura en valencià dirigit a l’àmbit escolar que promou i difon l’ús literari de la nostra llengua. Un certamen que vertebra el país a través de la literatura, crea una xarxa de col·laboració entre l’alumnat, les famílies i el professorat, i ha mobilitzat prop d’un milió i mig d’alumnes valencians durant els seus 25 anys de trajectòria.

Per últim, en la modalitat d’institucions públiques i centres educatius, el premi és per al COBDCV. Un col·lectiu que, des del 2007, ha esdevingut una entitat de referència per a tots els professionals de les biblioteques, els centres de documentació i els arxius del nostre territori. Una corporació de dret públic moderna i innovadora que promou la formació tècnica i qualificada, dignifica la professió davant la societat i les institucions, i defensa els drets dels professionals del món del llibre.

Amb motiu de la setena edició dels premis, la Fundació Bromera ha editat un llibre que conté un perfil biogràfic i una entrevista a Marifé Arroyo, realitzats per l’escriptor Víctor Labrado, i dos reportatges: un sobre la Fundació Sambori, escrit per la periodista Sandra Serrano Mira, i un altre sobre el COBDCV, elaborat per Amparo Pons, expresidenta de l’entitat i bibliotecària de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia. Aquest es repartirà a tots els assistents dels Premis Fundació Bromera 2023.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre amb 21 anys de trajectòria que té com a finalitat principal la promoció de la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població no alfabetitzada en valencià i el públic infantil i juvenil, amb l’elaboració de recursos i formació per als mediadors (professionals de les biblioteques, professorat, etc.).