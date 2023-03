Cada vegada vivim, voluntàriament o per obligació, més a soles. Potser, eixa és la raó per la qual ens agrada assistir a actes massius amb la intenció de sentir-nos acompanyats i acompanyades. També ens alegra comptar el nombre de persones que participa de qualsevol convocatòria per a dir que ha sigut un èxit. No ens importa excessivament l’efectivitat d’una activitat. Preferim la quantitat a la qualitat. Així que, hi és freqüent la utilització de la locució ’de gom a gom’ o ‘a gom’. Quan s’escriu, indiquem que un espai està ple del tot o de banda a banda. L’última volta que vaig pronunciar la locució ‘de gom a gom’ va ser l’altre dia en l’acte de la Crida Fallera. No soc amant d’anar a activitats amb excessiva gent però, tal vegada, una de les poques excepcions és la dels actes fallers. M’agrada compartir l’olor de pólvora i els sorolls festers, encara que no sempre em produïsquen les mateixes vibracions positives. En el cas de la Crida d’enguany, he de reconéixer que no vaig eixir del tot satisfet. Últimament, les falleres majors pronuncien amb una entonació clara i real frases reivindicatives i enunciats interessants. En 2023, alguna cosa ha fallat. Considere que la memorística de discursos no conduïx necessàriament a una bona i senzilla comunicació. Tampoc la bona oratòria és sinònima d’una destacada declamació. Així que, tot podia haver sigut millor. Potser, caldria no abusar de l’estudi de memòria dels discursos de les representants falleres perquè foren més conscients del que diuen i pogueren pronunciar les paraules amb major naturalitat.

També he tingut l’oportunitat de participar de la reivindicació del dret civil valencià. En este cas, la locució ‘de gom a gom’ no es va emprar. Faltava gent. Tanmateix, la qualitat i la pluralitat de les persones assistents era evident; malgrat que no entenc massa la barreja d’eixa reivindicació amb diferents causes dignes. És trist que 7 comunitats tinguen reconegut el dret foral i València no el tinga. La nostra autonomia històrica, després d’aplicar el seu dret propi per segles, encara ha de justificar que es mereix el mateix que uns altres territoris. En definitiva, no oblidem l’existència ‘de gom a gom’. Pensem si la presència de molts i moltes és sempre senyal d’èxit. Tampoc no oblidem que, a voltes, els crits col·lectius són un espill del silenci de moltes persones.