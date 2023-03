Ens alcem sobre muscles de gegantes

«Si he vist més lluny, ha sigut parant-me sobre els muscles de gegants». Amb aquestes paraules, li expressava el científic Isaac Newton al seu col·lega Robert Hooke que els avanços que ell havia pogut realitzar eren gràcies al treball previ que havien fet molts altres científics abans que ell.

D’alçar-nos sobre muscles en sabem prou les muixerangueres, tan literalment com figurada. El primer punt és saber sobre quins muscles ens parem. Avui en dia el moviment muixeranguer tal com el coneixem no es pot entendre sense la participació de les dones, no obstant aquest és un desenvolupament que quasi es podria descriure com a recent. La primera geganta sobre la qual es fonamenten les muixerangues va sorgir l’any 1997 amb la creació de la Nova Muixeranga d’Algemesí. Aquesta incorporà les dones a les figures i en càrrecs de màxima responsabilitat de la colla. Des d’aquell primer pas, que donà peu a la formació de moltes altres noves muixerangues en les quals la participació de les dones es donava ja per suposada, el moviment muixeranguer no ha fet més que continuar avançant des de la perspectiva feminista. Actualment, moltes colles al llarg de tot el territori valencià, com la Jove Muixeranga de València, la Muixeranga d’Alacant, la Conlloga Muixeranga de Castelló i la Muixeranga d’Algemesí, compten amb comissions feministes. La mateixa Federació Coordinadora de Muixerangues va estrenar l’any 2020 la seua àrea d’equitat. Les muixerangues són des de l’any 2018 una part protagonista en la manifestació del 8M de la ciutat de València amb diverses figures no mixtes amb què se simbolitza el que podem arribar a construir les dones i els valors d’igualtat, respecte i superació teixeixen transversalment un panorama muixeranguer decididament feminista.

I per què és tan important reivindicar els gegants sobre els quals ens alcem? Doncs perquè per poder fixar la vista en el futur cal primer afermar el passat. El pas més important de qualsevol moviment és la renovació i la garantia de futur. Un tema recurrent que sorgeix sempre que es parla sobre feminisme és el dels referents. Es diu que les nenes necessiten referents, cal que puguen veure’s reflectides en algú amb qui es puguen identificar per tal que vegen que elles també poden assolir eixes fites. Al món muixeranguer tenim la sort que les nostres referents ens són ben properes en la història, no hem de fer la vista enrere cent anys per trobar-les. La majoria les tenim a l’assaig, a les places, entre nosaltres a la pinya. Deia Simone de Beauvoir que dona no es naix, s’esdevé; les xiquetes i xiquets que creixen avui a l’entorn muixeranguer ho fan envoltades de referents fortes, veuen que ser dona no limita en cap aspecte, les dones participen en tots els nivells a les colles, són bases, primeres mans, segones o alçadores, són mestres i presidentes de colla, iguals en tots els aspectes als seus companys i treballant en equip amb ells per construir no només figures muixerangueres, sinó tota una escena de cultura popular que defineix el poble valencià com a igualitari i feminista. La xicalla i les joves muixerangueres miren cap a baix i es veuen fermes sobre les espatlles de les nostres gegantes.

Si bé encara queda molt per fer, s’ha de mantenir una anàlisi i una reflexió crítica constant sobre el col·lectiu i hem de continuar formant-nos i deconstruint-nos, des dels muscles sobre els quals ens alcem, les joves muixerangueres podem dir ben orgulloses que albirem un futur decididament feminista per al moviment muixeranguer i veiem clar el camí que volem continuar recorrent. Queden encara molts gegants per escalar i reptes per superar, però sabem que anem per bon camí.

. 1 la Nova Muixeranga d’Algemesí va ser la primera colla en incorporar dones com a membres de ple dret 2 Remat d’Alta de Cinc, figura no mixta construida per dones de vàries colles a la manifestació pel 8M de l’any 2018 F