L’Institut Valencià de Cultura i Les Arts presenten, a la Filmoteca de València, el divendres 3 de març, a les 20 hores, ‘Don Giovanni’ (1979), de Joseph Losey, primera adaptació cinematogràfica de l’òpera homònima de Wolfgang Amadeus Mozart. La pel·lícula -que ha quedat com una de les més exemplars adaptacions cinematogràfiques d’una òpera- podrà tornar a veure’s el dijous 9 de març, a les 18 hores.

Aquestes dues projeccions coincideixen amb les representacions a Les Arts, del 2 al 12 de març, del drama jocós ‘Don Giovanni’ (1787), amb música de Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte.

El tècnic del Departament de Dramatúrgia de les Arts, Anselmo Alonso Soriano, explica una de les principals diferències de ‘Don Giovanni’ respecte a l’obra teatral de Tirso de Molina, que transcorre entre Nàpols, Tarragona i Sevilla: «Da Ponte i Mozart eliminen tota referència geogràfica i situen les escenes en una foscor suggerida per les accions i els diàlegs: sense la dialèctica dramàtica entre nit i dia, no sabem res d’un temps que fa l’efecte que no passa i permet accions quasi simultànies en les quals Don Giovanni, un ésser de foscor, és centre o motiu d’un desenvolupament dramàtic ja quasi romàntic».

Quant a la relació de l’adaptació de Losey amb l’òpera de Mozart, Anselmo Alonso Soriano assenyala que «es respectava jeràrquicament l’estructura de la música original, sense impedir la convivència dels recursos cinematogràfics i amb les convencions operístiques: l’escenografia és aliada de la gramàtica audiovisual; i la música mira la resta d’elements en un interés a elaborar un discurs sobre la llibertat i les llibertats de l’individu, compartit per Losey i el tàndem Mozart/Da Ponte».

Protagonitzada per primeres figures operístiques del moment com Ruggero Raimondi, Edda Mosser, Kiri Te Kanawa o Teresa Berganza, ‘Don Giovanni’ de Losey és una fastuosa coproducció entre França, Itàlia i Alemanya, rodada en els escenaris naturals del palau de Villa Capra a Vicenza, al Vèneto.