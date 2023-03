Fa dos mesos que plore, i n’estic farta. Molt farta. Però hi ha hagut l’orgull, durant tot aquest temps. I l’orgull ho vela tot amb una capa de cendra. I encara hi és, l’orgull. Però ara, de sobte, hi ha també la por. La por, sí. La por. I la por ho canvia tot. Per això tinc la llibreta sobre les cuixes i el telèfon a la mà. Per la por. Per això em tremolen els dits i vaig empassant-me a bocins lleus l’orgull. Mastegant-lo a poc a poc, com una ametla amarga que, ves a saber per què, no pots escopir. Tinc por i els ulls se m’omplin de llàgrimes que ragen galta avall i em creix una bola a l’estómac que em paralitza i no em deixa parlar. Però m’he de fer l’ànim. Sí. M’he de fer l’ànim, que va fent-se tard.

Ja no se sent tant de renou, al carrer. Ja se n’ha anat la policia i ara tot sembla tan corrent com si no haguera passat res, aquesta vesprada. Confie que no tornaran, demà a primera hora. Que no estiguen vigilant el portal quan arribe l’assistenta carregada de bosses, pobreta, perquè si els olora farà mitja volta i no tornarà més. Mai més. Però no vull pensar-hi. No, no vull pensar-hi. Preferisc imaginar que no hi ha ningú, a baix, i que puja i em saluda com sempre. Que descarrega les bosses i, després de demanar-me com estic, es posa els auriculars i comença a guardar cada cosa al seu lloc. No sé quanta estona fa que acarone el telèfon. Costa, però l’hauré de despenjar. I marcar a poc a poc, per a no equivocar-me, el número de la vergonya i de la humiliació. I aguantar-me la ràbia i l’orgull i provar de somriure. Serà difícil que la veu no em traïsca. Serà difícil mentir, comportar-me com si no haguera passat res, però ho he d’intentar. Nou números només. Nou números, nou moviments del dit impulsats per tones i tones d’impostura. Però primer he de recuperar la veu. Segur que l’assistenta em demana per què he girat el quadre del germà contra la paret. M’he enfadat amb ell, li diré. Segur que riu, aleshores, i em demana si no vull que el torne a penjar, i jo li diré que de moment ja està bé així, que un altre dia, però no gosaré confessar-li per què l’he girat. Tampoc no li explicaré res de tot el que he passat aquesta vesprada, no siga cas que prenga por i no torne més. T’ho he dit, que li té pànic, a la policia? Deixaré que crega que ha sigut una vesprada més. Una de tantes.

Jo també ho pensava, avui al migdia, que la vesprada seria una més. Vasta i anodina com totes. Cap senyal no m’animava a intuir el contrari. Fins que m’ha espantat el crit. Un crit, sí. Un crit. Un d’aquells que et parteixen l’ànima en dos. Però deixa’m que comence pel principi, perquè a tu sí que t’ho puc explicar. Diria que ho necessite, fins i tot. Potser així, enraonant, l’angoixa que em paralitza es va esvaint com la boira que, als matins, és lentament expulsada pel sol. I recupere l’ànim i la veu i, per fi, em decidisc a marcar el número de la vergonya. Sí, m’anirà bé parlar. Et deia que hi ha hagut un crit, aquesta vesprada, i molts més incidents, ja veus qui podia imaginar-ho. Un instant abans, estava asseguda al sofà, davant del televisor, ja saps que l’engegue de bon matí i no l’apague fins a l’hora de dormir. Dues dones i dos homes gesticulaven tota l’estona de manera teatral i s’alçaven de la butaca i s’assenyalaven amb el dit i parlaven tots alhora, com si no hagueren aprés urbanitat; desconec de què s’acusaven, i tampoc no m’importa, francament. Foteses, posaria la mà al foc. Una estona més tard, els he tret la veu: aleshores semblava que s’insultaven, però movien la boca i no deien res, i quedava ridícula, tanta gesticulació inútil. I jo somreia i tot, quan els mirava moure els braços en va, gastar energia i acalorar-se i tot en una disputa muda, i potser d’ara endavant els deixe sempre així. Sense so. No me’n falten, de ganes, no cregues, però les veus omplin la casa. Si no, el silenci acaba pesant en excés i és com si hi haguera penetrat un núvol espés que no em deixa respirar.

Saps per què els he fet callar? Ha sigut a mitjan vesprada, una estona abans que el crit ho alterara tot. Estava asseguda davant del televisor. Al lloc de sempre, el de la dreta del sofà. Ha sigut el meu lloc des de xicoteta i m’hi sent més a gust. Com si el moble ja s’haguera adaptat a la meua forma i m’acollira amb més calidesa, no ho sé. I és igual, el cas és que no sé seure en una altra posició. Feia calça i becava a intervals regulars. Com sempre, ja em coneixes. En sentir el cucut, he alçat la vista i he comptat les piulades i, en efecte, he confirmat que era hora de berenar i l’hora de berenar, ja ho saps, és sagrada, que d’alguna manera he de partir les vesprades perquè no se’m facen eternes. He deixat les agulles a un costat i he agafat el caminador d’alumini i m’he concentrat a alçar-me, és una maniobra delicada, en la meua situació, i sempre em costa. No n’he tingut mai, de força als braços, així que ara ja hi pots comptar. El meu germà se’n burlava, de menuda, i em deia que als pares no els havia arribat el pressupost per a comprar-me dos braços com toca i que, en el seu lloc, hi havien posat dues canyes primes, i jo m’ho creia, saps?, i me’ls mirava, una vegada i una altra, i, en efecte, hi veia uns braços escanyolits, dues varetes eixutes, sense a penes carn i sense a penes força, i a la fi m’asseia en un racó, el cap entre els braços i la mirada a terra, i inflava les galtes i estrenyia els llavis i les celles, i em quedava allà quieta, mirant cap al no-res, i, segons com, m’entraven ganes de plorar i tot. Sempre he sigut molt plorona, ho he de reconéixer. Encara ara. I de vegades em fa ràbia perquè les llàgrimes et deixen en inferioritat. Però no puc fer-hi res. El germà, quan s’adonava que m’havia fet plorar, se’n penedia de seguida: sempre ha sigut un tros de pa. Més empipador que una mosca d’haca, però un tros de pa. Així que seia al meu costat i em pentinava els cabells amb els dits i em deia, no plores, bonica, no veus que és una broma, però jo no sabia si m’ho deia de veritat o si només era per a calmar-me i, en realitat, els meus ossos eren canyes que es fracturarien al mínim descuit. Siguen o no canyes, el cas és que em costa molt posar-me dreta. Cada volta més. I, quan ho aconseguisc, he de respirar fondo, abans d’iniciar la marxa. Vaig pensar en ell, quan el metge em va suggerir que tal vegada m’aniria bé ajudar-me d’un caminador. Recorde que vaig protestar si no era massa jove per a haver de dependre d’aquest artefacte. Aleshores, va dibuixar un somriure paternal i em va mirar als ulls: no és qüestió d’edat, sinó de força. I de necessitat, va afegir, perquè no vull ni que caiga un bac ni que la dificultat li servisca d’excusa per a quedar-se asseguda tot el dia. Li costarà, ja ho sé, però ha de moure’s, i anar ací i allà, com feia abans. Encara que li supose més esforç i més temps.