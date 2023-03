El Centre del Carme Cultura Contemporània ha rebut el Premi EAR (Educació Ambiental en Ruta) en la categoria ‘Actuació de sensibilització i educació davant de l’emergència climàtica’ per la seua exposició ‘Emergency on Planet Earth’, que va rebre un total de 95.910 visitants entre març i setembre de 2022. El director del Consorci de Museus i el Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont, ha arreplegat el guardó durant una jornada dedicada a la biodiversitat que ha comptat amb la presència de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, i la directora general del Canvi Climàtic, Celsa Monrós.

El Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) de la Direcció General de Canvi Climàtic celebra en 2023 la 5a edició d’aquests guardons que pretenen donar un reconeixement públic a les entitats valencianes que destaquen pels seus programes i accions orientats a contribuir a la sostenibilitat del territori a través de l’educació ambiental.

El Consorci de Museus ha formalitzat la seua adhesió a l’EAR, manifestant el seu acord amb els objectius i les línies de la Guia d’Acció per a l’Educació Ambiental per al seu sector i comprometent-se a treballar per aconseguir-los. El CMCV compta amb nombroses propostes al llarg de l’any vinculades a l’educació ambiental i la protecció del medi ambient, com el festival ‘Cridem pel clima’, o la sèrie de ‘Diàlegs per a un planeta en emergència’ celebrats en el marc de l’exposició guardonada.

«L’art i la cultura són potents eines de transformació social, capaces d’elaborar nous imaginaris i impulsar relats que desborden les lògiques de l’ortodòxia d’aquest capitalisme accelerat, que ha conduït el nostre planeta a la vora del precipici. El meu compromís al capdavant del CCCC és propiciar un model d’institució cultural permeable, que batega al ritme de la societat del seu temps. Abordem l’emergència climàtica a través de la nostra programació cultural, convençuts de l’impacte positiu que té sobre els amplis públics que ens visiten. Agraïm aquesta distinció, que posa en relleu la nostra exposició ‘Emergency on Planet Earth’, amb la qual a través de la suma de talents de les i els creadors procedents de l’art urbà convidem a la implicació personal i col·lectiva de la mà de l’educació ambiental», assenyala el director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

Comissariada pel director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, junt amb l’artista Vinz Feel Free, ‘Emergency on Planet Earth’ va ser una proposta creada ‘in situ’ amb dotze intervencions d’art urbà de gran format que consolidava la resposta del CCCC a l’emergència climàtica, oferint una mirada en primera persona cap als principals problemes mediambientals que cada dia afecten el planeta Terra.

Va ser la mostra més popular de 2022 i la segona més visitada de la història del CCCC, amb un total de 95.910 visitants entre els mesos de març i setembre, i es pot continuar visitant de manera virtual a través de l’experiència completament immersiva que ofereix el ‘tour’ virtual, ja disponible en la pàgina web del Centre del Carme.

L’exposició va reunir els treballs de catorze artistes urbans internacionals: Onur, Xelon, Lidia Cao, Doa Oa, Nayra López, Reskate, Spencer Tunick, Vinz Feel Free, Barbiturikills, Will Coles, Biancoshock, Marina Capdevila, Deih i Li-Hill, i durant cinc mesos va portar a les parets de la sala més emblemàtica del CCCC, i fins i tot als seus lavabos, qüestions com la desforestació, la superpoblació, l’elevat ús de combustibles fòssils i d’energia, l’abocament de deixalles al mar i la contaminació.

La resta d’entitats guardonades en aquesta cinquena edició dels Premis EAR han sigut el CEIP Ballester Fandos de València, en la categoria de centre educatiu; UGT-PV, en la categoria d’associació i altres; Invesrural, en la categoria empresa; la Mancomunitat de Camp de Túria, en la categoria d’entitat local; Alicante Natura, de la Diputació d’Alacant, per l’equipament d’educació ambiental, i el Parc Natural del Túria, en l’apartat de parcs naturals. Els premis són un reflex del bon moment de l’educació ambiental a la Comunitat Valenciana i la constatació que el fet de crear una comunitat d’entitats, a les quals ara s’uneix el Consorci de Museus, que treballen per a l’educació ambiental en el marc de la Guia EAR ha sigut tot un encert.