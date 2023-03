El COBDCV es va crear l’any 2007. Per a qui no el conega, quines són les seues principals funcions?

La nostra màxima és defensar els interessos dels nostres col·legiats i col·legiades, així com de les gestores de la informació, biblioteques, arxivers i arxiveres i documentalistes. Treballem en diferents línies, com ara la formació, tant per a col·legiades, com per a persones externes, pensem que la gestió de la informació és transversal. D’altra banda, comptem amb una borsa de treball per a persones col·legiades, així com una assessoria jurídica per a defensar els seus drets. També destinem esforços a la comunicació del nostre treball, si no el contem, sembla que no existeix.

Hi ha un problema amb la visibilització dels professionals del sector?

Seguim treballant per a trencar prejudicis del que s’entén per la figura de bibliotecària i bibliotecari, sempre han sigut vistes com a persones molt tancades darrere d’un aparador. Actualment, han de ser enteses com a gestores d’un espai viu. Les biblioteques són un punt de trobada per a la gent, un espai en el qual aprendre i accedir gratuïtament a la informació. Les bibliotecàries i bibliotecaris són el nexe entre les entitats i gent de barri i el coneixement. D’altra banda, les i els documentalistes són clau en l’època de les “fake news”, posen ordre a la desinformació, filtren i seleccionen.

Yolanda, fa poc més d’un any que et vas col·locar al capdavant del COBDCV. Com ha sigut aquesta primera part del camí?

Ha sigut un primer any de treballar molt, prendre el relleu i, el més immediat, preparar la que va ser la VI Jornada Valenciana de Documentació, celebrada el passat mes d’octubre. D’altra banda, hem continuat amb un dels temes que va iniciar l’anterior junta com és la revisió d’estatuts i el canvi de nom del Col·legi. Aquesta és una professió majoritàriament feminitzada, era necessari un canvi de nom per a actualitzar la nostra manera d’actuar. L’assemblea del mes de gener va aprovar per majoria aquestes modificacions, però al tractar-se d’un Col·legi Oficial, ara han de passar per Conselleria, que és qui, finalment, ha d’aprovar el canvi.

Per a finalitzar, quina diries que és la fita de la junta directiva fins aquest moment?

És una fita i també un repte de futur. Vam presentar un projecte a Iberbibliotecas, el programa iberoamericà de biblioteques públiques, que va quedar finalista entre 143 propostes: ‘Bibliotecas co-creadas, bibliotecas inclusivas LGTBI+’. Aquesta és una iniciativa que, mitjançant el treball en xarxa amb agents del col·lectiu, així com del sector públic i societat civil, busca establir uns estàndards per fer de les biblioteques espais més inclusius. No vam guanyar, però ens van animar a continuar desenvolupant el projecte i això farem, és una iniciativa que ens interessa molt.