Com cada any, el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) renova el seu Mur i el Vitrall amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Fidel al seu compromís per la igualtat i la visibilitat, el museu de la Diputació ha presentat dos propostes que fan de nexe entre el públic i la lluita feminista. El Mur serà ocupat pel treball de l’artista urbana Alejandra de la Torre, sota el títol ‘L’enfadament’; mentre que el Vitrall acull la peça ‘Difícil decisió’, de Mavi Escamilla, comissariada per María Tomás García.

La diputada responsable del MuVIM, Glòria Tello, destaca que «encara que cada dia és necessari reivindicar el paper de la dona, iniciatives com estes demostren el compromís del museu amb la igualtat i la visibilitat del treball de les artistes». A més, Tello ha incidit en «l’esforç que s’ha fet des del MuVIM per augmentar la presència de les dones i reivindicar el seu paper com a creadores».

La reivindicació

‘L’enfadament’ naix per a reivindicar que les dones no només tenen veu al març o per a parlar de la igualtat. Així ho destaca Alejandra de la Torre, autora del mural, qui considera que «la millor reivindicació que puc fer per a este mural és fer una cosa que represente totalment la meua obra, sense partir d’un missatge d’igualtat, sinó que el fet que el meu treball estiga en un museu siga la reivindicació en si». L’artista urbana ha dissenyat un mural basat en l’objecte, el costumisme i la idea de bodegó, perquè el públic identifique ràpidament el mural com un ‘Alejandra de la Torre’.

Veritat i valor

‘Difícil decisió’ és el treball de Mavi Escamilla per al Vitrall del MuVIM, una creació que, com indica la mateixa autora, «és fruit de les emocions» i que té l’estil propi de l’obra de l’artista: una figura principal femenina que es combina amb senyals i icones, creant una combinació que ens convida a fer-nos preguntes. En esta ocasió, el Vitrall està comissariat per María Tomás García, qui destaca el treball d’Escamilla: «pinta de veritat i amb valor, els seus quadres són de carn i sang espessa, humors i amors vertaders com punys que colpegen la taula».

Llarga trajectòria

Alejandra de la Torre (Castelló de la Plana, 1983), és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València (2007), ha cursat el Màster en Producció Artística de la UPV (2011-2012) i el Postgrau en Il·lustració Aplicada al Disseny de l’IDEP (Barcelona, 2018-2019), i ha sigut beneficiària de beques com 3cmcv (2015) o la beca Hàbitat Artístic de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (2012 i 2018).

Mavi Escamilla (València, 1960) és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València (1985). Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives a ciutats com València, Barcelona, Toledo o Madrid, i a països com Itàlia, Mèxic, Argentina, Namíbia o Portugal. Ha participat en fires internacionals com ARCO, Art Chicago, Miart de Milà, Preview Berlin Art Fair o The Emerging Art Fair de Berlín.