L’escriptora portuguesa d’origen angolès Djaimilia Pereira de Almeida protagonitzarà l’acte central de la Universitat de València amb motiu del Dia de la Dona. Serà demà, a les 12:00 hores, al Saló de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de Blasco Ibáñez.

L’autora d’Els meus cabells —la seua primera novela que acaba de publicar Lletra Impresa traduïda per Sebastià Bennassar— mantindrà un diàleg amb l’estudiantat i impartirà la conferència «Què vol dir ser una escriptora negra hui dia, al meu parer».

Cal recordar que Djaimilia Pereira d’Almeida (Luanda, 1982) és una activista feminista portuguesa que destaca per la defensa dels drets de les dones i de les comunitats racialitzades, a més de la lluita per la igualtat en un context en què els ciutadans procedents de les ex colònies no eren ben rebuts a Portugal. Ara és una referent i una de les veus més fermes de la literatura portuguesa actual.

Filla de pare portuguès i mare angolesa, la vida de Pereira de Almeida ha estat marcada per ser una dona negra, un tabú a casa que va arrossegar durant anys i del que la literatura «la va ajudar a redimir-se» que, tot i això, temps després l’ha portat nombrosos reconeixements arran sobretot d’Els meus cabells.

Presentació del llibre, hui

Però, abans del diàleg amb l’estudiantat està prevista una presentació del llibre a la Societat Coral el Micalet. Serà esta vesprada, a les 19:00 hores, i comptarà amb l’autora i amb Ángela Nzambi, escriptora i membre de CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat); Carme Manuel, escriptora, traductora i catedràtica de literatura estatunidenca a la UV; i la professora de la Universitat, Rosa Álvarez.

Entre altres reconeixements, Pereira de Almeida ha sigut guardonada amb el Prémio Novos de literatura de 2016. La iniciativa compta amb el suport del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de la Universitat de València; de l’Instituto Camões de Barcelona i de l’editorial valenciana Lletra Impresa Edicions.