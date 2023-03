Al país més perillós per a ser periodista i activista, hi ha dones que s’enfronten al creixent poder polític de la delinqüència organitzada. Una d’elles és Lydia Cacho, qui desafia a Mèxic a polítics, mafiosos, pederastes i feminicidas. El TEM acull els dies 11 i 12 de març l’obra La infàmia, on la periodista i activista retrata el modus operandi d’un Govern còmplice de la corrupció i la violència, a més de recollir el valent testimoniatge de dones i xiquetes del seu país.

L’espectacle adapta la biografia de Lydia Cacho, Memòries d’una infàmia. José Martret assumeix la direcció del text, interpretat per l’actriu Marina Salas, que recentment va visitar el Teatre El Musical com a part de l’elenc del muntatge Els farsants, de Pablo Remón. La infàmia ha sigut nominada a millor espectacle teatral en els Premis Max, i els seus protagonistes, Marta Nieto i Marina Salas, ex aequo, al premi a Millor actriu. La gala se celebrarà el 17 d’abril en el Gran Teatre Falla de Cádiz. «Lydia Cacho va ser segrestada i torturada per la policia mexicana en 2005 per publicar un llibre en el qual denunciava una xarxa de pederàstia en la qual estaven implicats importantíssims empresaris i polítics del seu país. Aquest fet va deixar una vegada més al descobert la corrupció institucional que es viu a Mèxic i que hui dia continua totalment vigent. Tan sols el mes de gener de 2022 tres periodistes van ser assassinats, tres més que se sumen als 145 ja ajusticiats des de l’any 2000. Ser periodista o defensor dels drets humans en aquest país són dos de les professions més perilloses, i ni tan sols el president de la República és capaç de protegir-los», denúncia Martret, qui considera necessari que la història de la seua autora es reivindique i denuncie des de l’escenari. En l’escenari es combina la narrativa teatral i la cinematogràfica. Una cambra segueix en tot moment a la protagonista oferint a l’espectador un primer pla, perquè de manera immersiva puga bussejar en l’aspecte psicològic i emocional que proposa l’acció. Gràcies a la pantalla, coneixerem a Lydia a través d’una narrativa visual inscrita en el documental i, al mateix temps, podrem reviure el seu segrest en un pla més audiovisual. «Aquesta peça és un recordatori de la importància de la solidaritat, de l’amor, de les batalles per defensar la veritat, la vida i la innocència infantil. Jo vaig sanar la tortura fa molts anys, encara que fins i tot tinc seqüeles físiques ja no hi ha emocionals. Soc una supervivent orgullosa de poder comptar la meua batalla contra la corrupció. Crec que aconseguim que la gent isca mobilitzada, sensibilitzada sobre la importància de continuar lluitant per la justícia en el món i el combat contra l’explotació sexual de xiquetes. Molta gent ens diu en eixir de l’obra que la història és colpidora i alhora plena d’esperança i màgia. Jo crec que hi ha molta més gent bona en el món que aquells que trien fer el mal, recordar-lo en aquests temps infaustos és important», valora Lydia Cacho.