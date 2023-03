L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i familiars de Clarita Panach, una tiple lleugera veïna de la localitat que es va dedicar a la sarsuela amb gran èxit, han signat un conveni pel qual els segons donen una gran quantitat de material a l’Arxiu Municipal. D’aquesta manera, la unitat administrativa responsable de la conservació de documents amplia els seus tresors històrics amb el fons Clarita Panach.

En concret, el material donat es compon de quatre llibres amb retallades de premsa i fotografies, 20 discos de música clàssica, sarsueles, etc., llibres de sarsueles i partitures i un vestit. Durant la trobada, María José Aguilar, arxivera municipal de l’Ajuntament d’Alboraia, ha explicat a José, Luis i Rosario Escriche, els familiars de l’artista local, els treballs i tractaments de restauració que ha dut a terme amb la finalitat de garantir la durabilitat de tot el material. A més, ha entregat als familiars còpies en digital de les fotografies i retallades de premsa en bona qualitat, després de les labors de restauració.

Miguel Chavarría els ha agraït la donació i ha destacat la importància d’aquesta incorporació a la base de dades de l’Arxiu Municipal en l’àmbit cultural i històric. I és que Clara Panach Ramos (1898 – 1982), coneguda artísticament com Clarita Panach i, en la localitat valenciana, com «el ruiseñor de Alboraya’» va collir un gran èxit a través de sarsueles com «En Sevilla está el amor», «El patio de los naranjos» o «La ceinicienta’»