Acaba l’hivern i tot comença de nou. Les fosques nits deixen pas a la llum de la primavera. És el cicle de la vida. L’antic Ball de Valencians representava en els seus orígens aquest mateix cicle. La lluita entre la vida i la mort, amb una apoteosi final de la dansa representada mitjançant una torre humana. Però no són les muixerangues les úniques que tenen el seu origen en aquesta celebració dels cicles de la vida. També les falles comparteixen aquesta mateixa arrel. I són aquests dos patrimonis que el darrer dissabte 4 de març unien esforços a la Vall d’Uixó per marcar una fita històrica. La falla Ja Estem Tots de la Vall d’Uixó organitzava el V Aplec de la Plana on convidava a la Nova Muixeranga d’Algemesí, a més de la Muixeranga d’Alginet i la Muixeranga de la Safor. I la Nova va respondre fent història, descarregant per primera vegada fora d’Algemesí el Micalet, una figura de cinc altures considerada tècnicament de gamma extra, amb una base únicament de dos persones.

Si bé el passat any 2022, any del 25é aniversari de la Nova, es tancava convertint Gandia en plaça de sis, fent de la capital de la Safor una de les poques localitats on s’ha construït una muixeranga de sis altures, aquesta nova temporada ha començat de la millor manera possible, fent una figura que mai no s’havia atrevit a traure a plaça, i menys fora d’Algemesí. I aquest fet fa preveure una temporada d’allò més bona per a la verda, tot i confirmant la ràpida recuperació de la colla després de la pandèmia.

Però aquestes no són les úniques fites a les quals ens té acostumats la Nova Muixeranga d’Algemesí. El dia de Tots Sants de 2014 es feia a Vilafranca del Penedès l’Alta de Sis. Un important desplegament humà per fer la primera muixeranga de sis altures fora del País Valencià. Recordem també el 2010, a la ciutat de Cornellà, el primer pilar de cinc muixeranguer que es feia fora d’Algemesí.

Tot i que la Nova no para en tot l’any, podem considerar que el mes de març marca el tret d’inici de temporada. Durant aquest mes s’accentuen les festivitats i els actes per tot arreu quan la Nova commemora el seu aniversari amb les jornades culturals, conegudes com la Muixerola.

La Muixerola, que començà l’any 2009, ha estat un referent cultural local i comarcal amb una infinitat d’actes. Alguna de les seues activitats han estat: xerrades, tallers, correfocs, exposicions, premis, campionats de pilota, concerts o homenatges. A més de l’edició de llibres o discs de versions de la muixeranga. Recordem la commemoració de l’any Fuster, Ovidi Montllor i Enric Valor, així com la representació de l’obra Som de la Pelitrúmpeli d’Al Tall, els concerts d’Obrint Pas, Dani Miquel, Òscar Briz o Maria Carbonell, entre moltes més activitats.

Avui mateix comença la Muixerola 2023, a la Casa Cantonera, amb un concert de Kela, la cantautora de Pego guardonada com artista revelació 2022 pel Col·lectiu Ovidi Montllor. Entre altres actes, també tindrem la VI nit de flamenc o la tradicional Festa Estellés, amb la col·laboració del grup de poesia Confiteor. Així mateix, es presentaran els llibres Temps obert de Núria Cadenes o el de Flora de la Vall de la Murta de Salvador Íñigo. També una interessant xerrada d’Andrés Felici sobre el fet muixeranguer abans de 1973.

Com deia Joan Fuster: «Quan el pintor pinta, el món creix», així quan la Nova s’implica culturalment, les futures generacions creixen. A més de fer torres humanes, la Nova Muixeranga se sent vinculada a un territori concret i això queda palès a les seues jornades. Generadora de cultura i lligada a la resta del teixit associatiu.

La cultura popular està viva i treballa unida. Com les muixerangues i les falles, abocades a treballar conjuntament, doncs eixa serà precisament la millor garantia de la seua pervivència.