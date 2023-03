La representació valenciana als XXV Premis Enderrock ha tornat a casa amb diferents guardons. Pep Gimeno ‘Botifarra’, JazzWoman i les Marala van aconseguir diversos reconeixements pels seus darrers discos en la gala de la música en català, celebrada dijous a la nit a Girona.

Les xiques de Marala —la valenciana Sandra Monfort , la catalana Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol— van alçar el guardó a millor disc de l’any per «Jota de morir», un cant sobre la fi de la vida, que ja va ser reconegut als Premis Carles Santos de la Música Valenciana, celebrats el passat desembre al Teatre Principal de València.

En concret, aleshores l’original «Jota de morir» ja va ser considerat millor disc i millor disc de música tradicional, un títol que als Enderrock compartiren ‘ex aecquo’ amb l’internaiconal «Motomami» de Rosalía.

La Maria va entregar un dels premis a Oques Grasses, guanyadors en la categoria de millor artista i millor directe

Però a més de la crítica, el públic també va otorgar diversos premis a treballs valencians. És el cas de l’artista Jazzwoman, que va rebre el Premi Enderrock 2023 a millor disc de música urbana, per «Atlantis» (Propaganda pel Fet!). En este cas, la jove d’Aldaia també va obtindre el mateix èxit als Carles Santos.

Per últim, com a millor disc de folk ha sigut guardonat «Ja ve l’aire!» de Pep Gimeno 'Botifarra', un recent treball que el cantaor de la Costera va estrenar en directe omplint Les Arts de València en gener i que el 21 de abril presentarà a Xàtiva, en el Festival Música i Lletra, amb la seua nova banda (Tóbal Rentero, Jordi Pastor, Robert Moreno, Miquel Pérez i Martina Sabariego).

Oques Grasses, Rigoberta Bandini i Els Catarres

Com a guanyadors absoluts de la nit destaquen els Oques Grasses, a qui el vot popular els va coronar com a millor artista i per millor directe. Cal destacar que un d’estos guardons el van rebre de mans de La Maria, cantaora d’Oliva, que fa dues setmanes ha publicat "L'assumpció", el seu primer treball.

El públic també ha apostat pels Catarres (millor disc de pop-rock per «Diamants»); per Mariona Escoda (millor artista revelació); i per Rigoberta Bandini (amb «La emperatriz» com a millor disc en llengua no catalana), entre altres.

Per a la crítica, la barcelonesa Julieta ha sigut mereixedora del millor disc de pop urbà i millor disc d’artista revelació; i els Antònia Font han sigut premiats com a millor grup de l’any, després de la seua tornada als escenaris. Lildami o The Tyets són altres dels guardonats.

A diferència del 2022, enguany no ha pogut ser per als Zoo.