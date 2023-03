Les fotografies de les Falles i la Magdalena 2022 revelen que allò que anomenem normalitat no es va recuperar fins fa un grapat de dies. L’impàs històric a què ens va dur la pandèmia encara mostrava les seues seqüeles durant les festes de l’any passat, amb falleres i també músics amb la cara tapada per la mascareta.

Per això, les d’enguany seran les primeres Falles en què les societats musicals posaran banda sonora a la plena normalitat. A més, el calendari ha volgut que coincideixen les festes majors de dos de les grans ciutats. Amb la Magdalena omplint de llum i música Castelló de la Plana, festes que van arrancar ahir dissabte amb el tradicional Pregó, el col·lectiu viurà este mes de març un dels seus grans moments de l’any.

Per a l’ocasió, la FSMCV vol donar veu als músics que ompliran els carrers de composicions festives, recuperant la campanya de comunicació que va viure una primera edició a 2022. #LlumiSo, per a la Magdalena i #FociSo, en el cas de les Falles, seran les etiquetes que articularan els testimonis de qui està vivint la festa des de dins com a part d’una banda de música. A través d’elles, tots els músics podran sumar la seua experiència en estes intenses setmanes.

«Podem dir que la campanya de Falles i Magdalena, quant a participació del col·lectiu, ha arribat a xifres anteriors a la pandèmia», apunta Daniela González, presidenta de la FSMCV. «Hem recuperat la normalitat total i serem part fonamental de tots els actes de les comissions i les gaiates. Està sent així en les setmanes prèvies i també ho serà els dies centrals de la festa», apunta González. A poc a poc semblen més lluny els anys en què els carrers es quedaven muts les setmanes de març i des de la Federació es llançaven iniciatives com el Festival dels Balcons. Aquella postal sonora amb els músics interpretant un concert coral des de les seues cases es va convertir aquell dia de Sant Josep en símbol a les No Falles de 2020 que encara es recorda cada 9 d’Octubre, en una mena d’homenatge al paper fonamental que els músics valencians van desenvolupar durant el confinament.

La normalitat ajuda a alleujar també l’impacte econòmic dels anys sense festivitats. A la FSMCV es va xifrar en una quantitat propera als 30 milions d’euros les pèrdues patides pel col·lectiu per la suspensió de la totalitat d’esdeveniments i concerts, una de les principals vies de finançament de les societats musicals.

«Tant a l’àmbit econòmic com al social és un gran estímul tornar als carrers. Els nostres músics esperen les setmanes de Falles i de la Magdalena com un dels esdeveniments més importants de l’any», resumeix la Presidenta de la FSMCV. Enguany, amb el somriure dibuixat a tots els rostres, és hora de recuperar el foc, la llum i la música.