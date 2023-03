Ajuntar(-se) i deixar junt

Déu els cria i ells se *junten» vaig llegir no fa molt en un relat d’un blog. També en un article periodístic hem pogut vore la interferència del castellà «juntar» en la frase «Les associacions de veïns se *juntaran per a queixar-se a l’Ajuntament del soroll nocturn». En el valencià actual no és normativa la forma «juntar», com a «unir». Sí que ho és «ajuntar». Les frases posades més amunt, com a exemples de la interferència esmentada, haurien de ser «Déu els cria i ells s’ajunten» i «Les associacions de veïns s’ajuntaran per a queixar-se a l’Ajuntament del soroll nocturn».

L’errada, en estos casos, la provoca un coneixement insuficient d’alguns aspectes del valencià o una traducció informàtica defectuosa; o, simplement, l’absència d’una adequada revisió. Però, millor escriure en valencià, encara que siga amb alguna errada. Ara centrem-nos en els diferents valors del verb «ajuntar» i «ajuntar-se». En primera accepció, «ajuntar» és «posar juntes (dos o més coses o persones), fer que estiguen o que vagen juntes», «Ajunteu més les cadires», «Si no ens ajuntem més, no eixirem totes en la fotografia». «Posar (una porta o una finestra) en posició de tancar-les, però sense passar el pestell o el forrellat», també és «adjuntar», «Ajunta la finestra», «Ajunteu la porta». «Viure en parella sense vincle matrimonial» també és «ajuntar-se», «Diuen que volen ajuntar-se, sense casar-se, perquè no creuen en el matrimoni». Abans, eixe estat també rebia el nom de «amigar-se». «Mon tio vivia amigat». Un «pecat». «Reunir-se, un grup d’amics, per a celebrar una festa, per a eixir a divertir-se» també ho denominem «ajuntar-se», «Ens ajuntem totes les setmanes», «Ma tia i les seues amigues s’ajunten totes les vesprades, llevat de dissabtes, diumenges i dies de festa». En sentit col·loquial, «mantindre algú, especialment un xiquet, una relació d’amistat o de companyonia (amb algú altre)», «M'has disgustat molt: ja no t’ajunte!», igualment és «ajuntar-se». El verb equivalent en castellà a «ajuntar», com hem assenyalat, principalment és «juntar», però en el cas d’«ajuntar una porta, una finestra», en castellà no seria «ajuntar», amb la pronunciació castellana, que es considera vulgar, sinó més prompte «entornar», «La puerta no está cerrada, solo entornada». Encara que en alguns pobles castellanoparlants, arrimats a les zones valencianoparlants, sí que diuen «ajuntar». També es pot considerar un valencianisme en el castellà pròxim. «Deixar o tindre junt o junta» un portó, una porta, una finestra és «que estan (els portons, finestrons, portes, finestres) tancats o tancades incompletament, que no tenen passat el pestell o el forrellat», «La porta del jardí l’havien deixada només junta i hi vam poder entrar sense tocar», «El portó que dona al carreró de darrere l’heu deixat junt i el vent l’ha obert del tot». En el sentit descrit de «posar (una porta o una finestra) en posició de tancar-les, però sense passar el pestell o el forrellat», «ajuntar», igual que «deixar junt», són formes molt pròpies i majoritàries de la parla valenciana. En altres zones on es parla esta llengua, en eixos significats, és més usual el verb «ajustar» o derivats.