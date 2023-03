Aquesta setmana comenceu les Trobades a Xirivella. Teniu ganes?

Moltes! Comencem aquesta setmana encara que la presentació oficial serà 23 de març al Centre de Cultura Contemporània del Carme i, açò és una exclusiva, comptarem amb el grup El Diluvi en acústic, perquè han preparat una cançó específica per a les Trobades. Aquesta és una de les parts més boniques d’Escola Valenciana per la seua organització comarcal. És el poble qui decideix participar en la Trobada i ens agrada generar una setmana cultural al municipi al voltant d’aquesta jornada que implique als diferents agents del poble de manera activa per a perfilar una sèrie d’activitats per a un públic transversal.

Quina és la filosofia i l’origen d’aquestes jornades?

Les Trobades segueixen el camí d’eixa generació de docents, com ara Carme Miquel, que als anys 80 veien que a les escoles s’estudiava en castellà, mentre que al carrer era el valencià l’idioma que s’utilitzava, i van treballar per portar eixa llengua a les aules. Aquest projecte, dirigit en primera instància a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, és una festivitat anual per a empoderar i fer valdre la nostra llengua, per a sensibilitzar sobre que el valencià té futur i arribar a eixa normalització lingüística. Enguany es compleixen 40 anys de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, la qual es va centrar molt en l’educació, però no en altres aspectes com la sanitat, els mitjans audiovisuals, etiquetatge... moltes coses que es necessiten per a normalitzar l’ús del valencià.

Enguany, la figura de Carme Miquel està al centre de les trobades. Què va a trobar la gent que participe?

Carme Miquel es troba al centre perquè a través de les jornades volem donar a conéixer figures tan importants com aquesta, que els xiquets i xiquetes coneguen noms com el de Carme, gent que, a la seua manera, i des dels seus llocs, amb voluntat i estima pel País Valencià, van fer coses més enllà del qual significava la seua tasca com a mestra. Sobre què es trobaran a les jornades, estem elaborant en aquests moments una sèrie de guies didàctiques, des d’infantil a FP, disponibles al nostre web (https://escolavalenciana.org/), de moment n’hi ha dues, una introductòria sobre els diferents vessants de Carme Miquel, altra sobre ecofeminisme, adreçades als docents perquè puguen desenvolupar-les amb facilitat.

«Recuperem el verd» és el lema d’enguany. En aquesta crisi ecològica, quin és el paper que tenen les escoles?

L’escola està formant als xiquets i xiquetes que seran la societat, és, sens dubte, un motor social i de canvi, però no l’únic, i, a vegades, ens assignen molts papers, tants que ens desbordem. És important conscienciar, i conscienciar no només significa fer una bona tria a l’hora de llançar el fem, també conéixer el comerç de proximitat o saber les conseqüències de voler menjar una fruita fora de la seua temporada i que, per això haja de vindre de l’altra part del món.