El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ofereix una proposta singular vinculada a l’art contemporani i la creació actual per a la setmana de Falles. L’exposició «Amor a primera tinta» de l’artista responsable de la falla municipal de 2023, Marina Puche, reuneix una selecció de ninots, dibuixos, esbossos, murals i retallables que fusionen il·lustració i falles, a més de peces produïdes ‘ex professo’ per a l’exposició i pot visitar-se fins al 28 de maig a la Sala Zero i el claustre gòtic del CCCC.

Del 16 al 19 de març, el Casal Cinco Estrellas de Mahou torna al Centre del Carme per a celebrar la primera Bresh Party de València, que estarà acompanyada per música en directe i DJ cada vesprada, i la instal·lació immersiva d’art lumínic del col·lectiu RadianteLab i Miguel Arráiz canviarà per complet l’arquitectura de l’edifici a través de la llum i la música electrònica. Es tracta d’una festa nascuda a Argentina en 2016 amb l’objectiu de crear una nova escena nocturna que representara els valors de les noves generacions i promoguera un ambient de llibertat col·lectiva, que s’ha convertit en una cita ineludible en tots els països on ha arribat fins a la data. Una de les seues peculiaritats és la convergència de ritmes musicals de les últimes quatre dècades, amb presència dels millors hits des dels huitanta fins a l’actualitat, així com caramels de benvinguda o un ‘glitter bar’. La Bresh Party va arribar a Espanya a inicis de 2022, i aquestes Falles se’n pot gaudir per primera vegada a València, al Centre del Carme. Concerts al claustre Després de la Bresh Party del 16 de març, el divendres 17 la jornada començarà amb el b2b entre Ciberchico i Booking Fee, que donarà pas al concert de Rebe a l’escenari del claustre gòtic del CCCC i a una nova sessió DJ. El dissabte 18, serà el torn de Sexy Zebras, que presentarà el seu últim àlbum ‘Calle Liberación’, seguits del DJ Giorjo Bonetti, que farà ballar les persones assistents abans i després del concert.