La mostra «Joan Fuster al seu temps», ubicada al Centre del Carame (CCCC) de València, es troba ja en els seus darrers dies i, durant estos quatre mesos, ha comptat amb el recolçament del públic doncs ja porta més de 28.800 visitants i espera arribar als 30.000 fins este diumenge, quan clourà. Des de que va obrir, el passat 21 de novembre, les sales 1 i 2 han acollit obres d’art, fotografies, llibres, revistes, documents... que reflexen la vida, obra i personalitat de l’autor de Sueca, a més de demostrar la pervivència del seu llegat.

El Consorci de Museus (CMCV) va definir esta exposició com «la més completa fins hui sobre l’obra i la trajectòria vital del pensador valencià», formada per «testimonis materials que Fuster mateix havia conservat com a elements d’importància per al seu treball, o com a records inesborrables». En concret, procedixen dels fons que ara custodia l’Espai Joan Fuster de Sueca a la que va ser la casa de l’autor.

A més, ahir, el consorci va presentar el catàleg de l’exposició, que ha sigut coordinat per Francesc Pérez Moragón, un dels tres comissaris de l’exposició; dissenyat i maquetat per l’artista Marta Negre; i amb les fotografies de Juan Ramón Peiró. El llibre està disponible —en les llibreries LLIG, al CCCC o al web del consorci— tant en valencià, com en castellà i anglés. Per a José Luis Pérez Pont, director del CMCV i del Centre del Carme, el catàleg «oferix l’oportunitat de donar continuïtat a l’exposició, i la manté amb vida a través de les pàgines de la publicació», que descobrix «la vida, l’obra i la trajectòria de Joan Fuster, així com el moment històric i cultural en el qual va viure».

La publicació està dividida igual que l’itinerari expositiu de «Joan Fuster en el seu temps»: per blocs temàtics interconnectats. La mostra —organitzada per Cultura de la Generalitat i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua— es va inaugurar dins del centenari del naixement de Fuster, celebrat el 2022, i inclou obres d’art, entre les quals hi ha 28 escultures de José Cusachs, Manolo Boix i Andreu Alfaro; 62 pintures, dibuixos i obra gràfica d’artistes com Artur Heras, Pilar Dolz, Miquel Navarro, Juan Genovés, Antoni Miró, Antoni Tàpies, Josep Renau, Joan Miró o l’Equipo Realidad; més de 150 fotografies i molts llibres, revistes i documentació. També inclou huit dibuixos originals i una pintura de Joan Fuster. «Esta exposició ha sigut probablement el millor final que es podria esperar de la commemoració del centenari de Joan Fuster», afirma Moragón.