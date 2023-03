València ha viscut massa temps d’esquena a la mar, però en els últims anys, el barri del Cabanyal exerceix una influència transversal en l’expressió cultural local. Per a deixar constància, la segona de les jornades del cicle del TEM Així sonen els Poblats Marítims, programat aquest pròxim 23 de març, proposa un intercanvi d’idees i experiències entre els escriptors Rafa Lahuerta i Alicia Muñoz Alabau i un concert acústic del grup Reina Roja intercalat en la xarrada. La vetlada serà presentada per Amadeu Sanchis i moderada pel periodista Rafa Cervera.

El diàleg té sempre com a tema principal un dels barris del Districte Marítim i es duu a terme entre dos convidats de diversos camps, tant culturals com socials, la qual cosa serveix per a parlar de la problemàtica variada que es produeix en les seues comunitats. Si en el primer lliurament d’aquesta iniciativa es va posar el focus en la novel·la gràfica i el barri de Natzaret, en aquesta ocasió es busca potenciar diàlegs culturals i socials a través de la literatura entre artistes, creadors i veïns del Cabanyal-Canyamelar amb altres barris de València. «La nostra intenció és debatre sobre com nàixer en aquest barri pot afectar o influir en l’activisme cultural i en la tasca d’escriptura», avança Sanchis, coorganitzador de la proposta junt amb Cervera.

El canvi d’ubicació del cicle del vestíbul a l’interior del teatre permetrà una major interacció i la possibilitat de cedir-los la paraula al públic.

Plomes i veus participants

Rafa Lahuerta (València, 1971) ha participat en diversos llibres col·lectius de temàtica futbolística. El futbol va ser també el centre del seu debut literari, La balada del Bar Torino (Llibres de la Drassana, 2014), que va donar a conéixer una veu narrativa nova i plena de força. Amb Noruega es va alçar amb el Premi Lletraferit de Novell·la 2020. El llibre s’ha convertit en un autèntic fenomen literari i social, amb 17.000 exemplars venuts en valencià i 5.000, en castellà. Noruega ha fet de Lahuerta un escriptor de referència en la nostra Comunitat. En 2022 va rebre la Medalla al Mèrit Cultural que atorga la Generalitat Valenciana el 9 d’Octubre.

Per part seua, Alicia Muñoz Alabau és llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de València i en l’actualitat imparteix classes de Llengua Castellana i de Filosofia en Secundària i Batxillerat. També ha impartit durant dos anys seguits un curs de Taller d’Escriptura a la Casa de Cultura de Burjassot, organitzat per la Biblioteca Municipal i dirigit a adults. Entre les seues obres destaquen Ponerse alas, De dolientes y duelos, Dos mitades y un cuarto i 94 lunares. Muñoz va nàixer, va estudiar i viu en El Cabanyal.

«No són escriptors professionals, perquè es dediquen a altres oficis, però cadascun d’ells ha tingut una notable repercussió. De la mateixa manera, Rafa Cervera s’està decantant cada vegada més per l’escriptura, la qual cosa permetrà als tres contrastar experiències», desenvolupa Sanchis.

Tancaran la jornada el grup Reina Roja amb un recital acústic. Aquest projecte musical està liderat per la cantant María Briones i el productor i percussionista Rafa Villalba. Els seus dos treballs discogràfics estan concebuts des de la falta de prejudicis i la vocació de cerca. En ells reflecteixen les seues vivències i experiències a través de lletres compromeses que parlen d’amor a la terra, mirada al diferent i solidaritat, evocant els llegats de Juan Goytisolo, Paco Ibáñez, Cesária Évora o Concha Piquer. La seua posada en escena combina el més subtil i preciosista amb l’altament energètic i passional, la qual cosa els permet captivar a qualsevol audiència en tota mena d’espais.

«Tornem a apostar per grups de la ciutat que manté vinculació amb El Cabanyal. En aquest cas, l’encreuament d’ètnies del Cabanyal, la Malva-rosa i Natzaret, és font d’inspiració per al flamenc pop arrelat a la ciutat que practica Reina Roja», descriu Amadeu Sanchis.