El passat mes de febrer, el festival de poesia Vociferio va plantejar una interessant pregunta dins d’un dels seus debats: «Quin és el lloc de la poesia en valencià?». Demà, 21 de març, se celebra el Dia Mundial de la Poesia, amb aquesta excusa, i seguint el fil del col·loqui anterior, hem parlat amb una sèrie de poetes autòctons joves per poder orientar-te, a tu, que vols conéixer aquest «lloc» i començar a caminar entre l’escena poètica valenciana.

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), El Pont Cooperativa de Lletres, o Saforíssims Societat Literària, són entitats clau en la promoció de la poesia valenciana actual per tal d’obrir-la als públics i fer valdre als autors i autores locals. Apunta-les!

Si vols introduir el cap en aquest ecosistema, no pots deixar de visitar enclavaments com la llibreria Ambra, a Gandia, o la Fan Set, ubicada al Centre De Cultura Contemporània Octubre, la qual Ismael Sempere considera com un espai “màgic”, on ha pogut coincidir amb poetes com Teresa Pascual o Joan Navarro, qui, assegura, ha marcat la seua trajectòria.

Marca a la teua agenda festivals com Vociferio, la Poefesta d’Oliva, la Festa de la Poesia de la Mariola, o les diferents Places del Llibre, uns «festivals literaris, on hi ha taules rodones, presentacions, col·loquis i tertúlies, recitals, micròfons oberts…», tal com les defineix Aina Garcia-Carbó. Finalment, no has d’oblidar esdeveniments com A la llengua de València, enfocat a l’oralitat, celebrat mensualment a la Societat Coral el Micalet, i que, de la mà del poeta i gestor cultural Victor Benavides, treballa per connectar veus poètiques de diferents generacions.

I si vull publicar? Frena. No tan ràpid. El primer que hauràs de fer serà llegir, llegir i llegir. Editorials com Edicions del Buc, Edicions 96, o laBreu Edicions a Catalunya, hauran de ser les teues referències de capçalera. Si no saps per on començar i vols un punt de vista més panoràmic, dues recomanacions: Gargots, la revista literària dels joves escriptors valencians, una publicació que va nàixer amb la finalitat de «fer xarxa» i ha resultat en una plataforma de veus que han acabat guanyant premis i col·locant els seus poemaris als aparadors de les llibreries, segons explica Esther Climent, integrant del consell editorial. D’altra banda, Poetry SPAM, que va arrancar ara fa quatre anys amb la intenció de “sacsejar el panorama fent moltes animalades”, en paraules de Joan Deusa, un dels seus fundadors.

Ara sí, publicar. Fixa la mirada als premis literaris, són la porta d’entrada més accessible. Alguns que hauries de seguir molt de prop són el Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra, convocat per l’AELC, els Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació, els València Nova, de la Institució Alfons el Magnànim, o el Francesc Garriga, de les editorials LaBreu, Buc, AdiA i Cafè Central. Amb tot açò ja pots començar a caminar, guarda aquest manual com una xulla a la butxaca i gaudeix del viatge.