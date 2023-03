Les Arts dedica el mes al Barroc

Les Arts acull la segona edició del cicle ‘Les Arts és Barroc i Música Antiga’, que ha coproduït amb el Centre Nacional de Difusió Musical (CNDM). Al llarg de dues setmanes, les agrupacions historicistes La Tendresa, Concerto 1700, Capella de Ministrers i Al Ayre Español passaran per l’escenari del Teatre Martín i Soler per a portar el públic a un viatge a través de les músiques dels segles XVI, XVII i XVIII, segons ha assenyalat hui el director artístic de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega. Es tracta de la segona incursió de la temporada 2022-2023 en el Barroc musical, després de l’exitosa versió en concert d’‘Alcina’, que va dirigir Marc Minkowski a la Sala Principal.

Iglesias Noriega ha qualificat la iniciativa com «una ambiciosa aposta pel patrimoni musical espanyol al voltant del Barroc, amb una mirada prèvia als estils sobre els quals van fonamentar-se’n les bases: l’Edat Mitjana i el Renaixement». El director de Les Arts ha estat acompanyat per Francisco Lorenzo, director del CNDM.

Lorenzo ha celebrat la continuïtat de la proposta, que s’emmarca en les accions de la institució «per a la recuperació, reivindicació i difusió de la música històrica a través dels principals referents».

En aquest sentit, el director del CNDM ha assenyalat que, de la mateixa manera que en la primera edició, el cicle tornarà a comptar amb representació del teixit musical valencià, amb la presència de La Tendresa, amb Èlia Casanova en la doble faceta de directora i soprano, i una nova actuació de Capella de Ministrers, amb la qual Carles Magraner va penjar el cartell de ‘no hi ha entrades’ l’any passat.

Jesús Iglesias Noriega ha mencionat, a més, que Les Arts, a fi d’obrir-se a públics nous i establir sinergies noves amb el circuit cultural, ha posat en marxa una acció promocional per la qual es regalarà una visita guiada a Sant Nicolau, màxim exponent del Barroc valencià, a tot aquell que adquirisca una localitat per a aquest cicle.

‘Barroc i Música Antiga’

‘Les Arts és Barroc i Música Antiga’ comença demà, a les 19.30 h, amb l’‘ensemble’ valencià Èlia Casanova i La Tendresa, que prendrà l’escenari del Teatre Martín i Soler. En el seu programa ‘L’universo sulla pelle’, les sopranos Èlia Casanova, fundadora i directora de l’agrupació, i Quiteria Muñoz, interpretaran un repertori d’àries, cantates i madrigals del ‘Seicento’ italià que tenen com a tema principal l’amor i la passió.

‘L’universo sulla pelle’ explora diferents compositors del segle XVII com ara Benedetto Ferrari, Stefano Landi, Tarquinio Merula, Giovanni Battista da Gagliano, Giovanni Felice Sances, Girolamo Frescobaldi, Barbara Strozzi, Andrea Falconieri, Giovanni Paolo Colonna i Giovanni Girolamo Kapsberger. Aquest treball els va valdre, en 2019, el Premi Carles Santos a millor disc de recuperació del patrimoni musical, reconeixement que va posar en relleu la seua labor de restauració de peces musicals antigues i dels seus mètodes d’interpretació, que difereixen dels de hui en dia. El dijous, a les 19.30 h, serà el torn de Concerto 1700, que, liderada per Daniel Pinteño, s’ha consolidat com una de les formacions historicistes més reputades del país. Per al seu debut a Les Arts, la formació resident al CDNM aquesta temporada reviurà ‘La soberbia abatida por la humildad de San Miguel’, un oratori de l’alzirenc Francisco Fernández Illana en el qual intervindran el contratenor Gabriel Díaz (San Miguel), el tenor Diego Blázquez (Luzbel), la soprano Aurora Peña (Ángel) i la ‘mezzosoprano’ Adriana Mayer (Demonio). Capella de Ministrers obri la segona setmana el dimecres 29 de març, a les 19.30 h.

Eduardo López Banzo serà l’encarregat de clausurar la segona edició del cicle amb la seua formació, Al Ayre Español, i la ‘mezzosoprano’ navarresa Maite Beaumunt. El clavecinista i director, que va dirigir en 2008 la primera representació barroca a Les Arts amb ‘Orlando’, de Händel, ens proposa descobrir l’univers musical de l’organista i compositor madrileny José de Torres, mestre titular de la Capella Reial i figura clau del Barroc espanyol. Sota l’epígraf d’‘Afectos amantes’, el divendres 31, a les 19.30 h, la agrupació ofereix un concert de cambra ineludible per als amants de la sonoritat del Barroc, en el qual Banzo recupera algunes de les cantades al Santíssim escrites per Torres, com la bella ‘Afectos amantes’, en l’expressiva veu de Maite Beaumont, intercalades entre sonates de Händel i peces anònimes de principis del segle XVIII.