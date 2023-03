Cultura, mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni, posa en marxa el projecte ‘No em toques els versos!’, una iniciativa que pretén, alhora, ser una eina d’acostament al gènere per als lectors més joves d’una manera lúdica i atractiva, a través de la mà dels poetes mateixos.

Amb l’objectiu de mostrar la vitalitat i la pluralitat de la producció poètica actual al nostre territori, Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni, ha explicat que «aquest projecte és important perquè mostra no només la quantitat, sinó també la qualitat, del que s’està escrivint en el nostre territori, i evidencia la pluralitat d’estils, influències i tendències que comprenen tres generacions de poetes consolidats, i ho fem de primera mà, amb els seus autors, per tal d’oferir eines atractives per a endinsar els més joves en el gènere poètic a l’aula».

Amb aquesta proposta, volem acostar l’alumnat de 4t d’ESO als textos poètics de primera mà, comptant amb la presència dels poetes mateixos en una sessió en la qual els poetes convidats i l’alumnat gaudiran no només d’una lectura dels textos, sinó que interactuaran amb ells, a fi de conéixer el procés d’escriptura i oferir-los instruments que afavorisquen la lectura.

Un total de trenta poetes de València, Alacant i Castelló s’han unit a aquesta proposta que pretén, entre altres objectius, donar a conéixer els poetes dels diversos territoris, fugint de la centralització, i amb la voluntat que els poetes participen, en la mesura que siga possible, en actes en les diferents províncies de les quals provenen, així com acostar els més joves al gènere d’una manera lúdica i atractiva, no només per a donar a conéixer l’obra pròpia de l’autor convidat, sinó que, alhora, perquè coneguen la realitat del que s’està escrivint en aquests moments. Es pot fer la sol·licitud fins al dia 30 de març des de les biblioteques de qualsevol població omplint el formulari allotjat en el web de la Generalitat