L’escriptor, mestre i promotor cultural, Josep Antoni Fluixà, considera que els llibres han d’estar a casa, a l’escola, al carrer i en les activitats culturals dels municipis, per a tindre una població lectora.

Per a aconseguir aquest objectiu, ha explicat que «els pares i les mares que conversen amb els seus fills i filles fan que tinguen una bona comprensió oral i que s’expressen bé. Si, a més, els conten i lligen molts contes, els llibres seran un objecte habitual en el seu entorn».

Ha afegit que, en l’àmbit escolar, «els llibres han d’estar sempre presents i visibles per a l’alumnat», i que en els municipis «la lectura ha de formar part de la programació de les activitats culturals de la localitat, de les biblioteques i llibreries». Així mateix, ha indicat que «les administracions han de donar suport econòmic al món del llibre i han de dissenyar plans que facen visible el llibre i la lectura en la nostra societat com un fet habitual».

Per la seua trajectòria professional, ha treballat en la creació de plans de foment lector, «que cal no confondre amb una relació de lectures obligades amb les quals no es fa cap activitat col·lectiva, com, per exemple, una tertúlia o una visita de l’autor, etc.» ha matisat a l’Encontre d’Escriptors de la Biblioteca Valenciana.