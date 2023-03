El Festival de Titelles del Cabanyal-Canyamelar arriba a la seua sisena edició com un esdeveniment únic, que promou el teatre per a la infància, activa i dinamitza el barri i desperta l’interés per les arts escèniques entre les famílies.

Enguany, el certamen, fruit de la col·laboració entre el TEM i el Teatro La Estrella, se celebra coincidint amb l’arrancada de la primavera, els dies 24, 25 i 26 de març. Els seus organitzadors han previst un programa de peces d’algunes de les millors companyies de la Comunitat Valenciana i de formacions de referència del panorama estatal i internacional, així com una selecció d’activitats paral·leles que inclouran cercaviles i tallers familiars. El conjunt conforma un cap de setmana d’elevat nivell tant artístic com pedagògic, on es despleguen les diferents tècniques del teatre de titelles. Entre altres guant, vareta, ombres, fil, màscara i animació d’objectes. Hi ha adaptacions de clàssics literaris i aventures de pirates, però també obres que conviden a la reflexió sobre el maltractament animal i l’assumpció de la mort. La cita arranca aquest pròxim divendres, en el Teatre El Musical, amb una aproximació a l’univers de Lorca a càrrec de la companyia El Ombligo y la Pelusa. Bernarda és la seua versió del clàssic La casa de Bernarda Alba. El repte al qual els valencians es van enfrontar va ser contar aquesta història coral, protagonitzada per nou dones dins d’una casa blanca, amb una sola actriu. El Teatro La Estrella pren el relleu el dissabte,amb dos espectacles, Antón Retaco, una adaptació del llibre homònim de María Luisa Gefaell (Premi Nacional de Literatura 1952) per part de la veterana formació aragonesa Titiriteros de Binéfar, i Las mil y una noches, dels portuguesos CCaricata Teatro, els qui relaten els contes mes famosos del clàssic, com Aladí i la llàntia meravellosa i Alí Babà i els quaranta lladres, i també uns altres menys coneguts. A boca de nit, el TEM acull El tesoro de Barracuda, de la companyia de’Écija A la sombrita. En aquesta proposta, un capità i els seus pirates viatgen pel Carib, travessen tempestes, s’enfronten a truans, ballen en festes i dormen sota les estreles en illes remotes. El tresor que anhelen resulta ser un llibre, i ací comença la vertadera aventura. Els bucaners més fers del Carib són analfabets, així que hauran d’aprendre a llegir. Cercaviles El matí del diumenge, 26 de març, hi ha dues activitats gratuïtes. El taller familiar Construeix la teua pròpia marioneta, de Caricata Teatro, previst en el TEM, i el cercaviles Kujira del Centre de Titelles de Lleida, en col·laboració amb Escalante Centre d’Arts Escèniques, que eixirà del teatro la Estrella fins a arribar al Teatre El Musical. A la vesprada, els uruguaians Coriolis Teatro de Objetos s’instal·laran en el Teatro La Estrella per a representar Trapos, una obra sense text que aborda l’amistat i la fragilitat humana a través de la poesia visual, la música i l’humor. La clausura serà responsabilitat de la Compañía Baychimo Teatre de Zamora, que en La leyenda de Sally Jones ens conten la història d’una goril·la nascuda una nit sense Lluna ni estreles i condemnada a viure una existència de grans treballs i desventures.