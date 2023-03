Les Trobades d’Escola Valenciana comencen oficialment i ja tenen himne, cartell, manifest, exposició i les dates de les festes per la llengua, que esta primavera portaran tallers i activitats educatives a una vintena de municipis de diferents comarques, fins a l’11 de juny.

Com ja van anunciar, amb el lema «Recuperem el verd», enguany Escola fa una crida a l’acció front l’emergència climàtica i recupera la figura de la mestra i activista Carme Miquel (La Nucia, 1945- València, 2019), ferma defensora de la igualtat, l’ecofeminisme i el valencià.

Es tracta «d’una referent, la primera presidenta d’Escola Valenciana, una donassa, activista incansable, defensora de la llengua i del medi natural, amb un tarannà conciliador», va assegurar Alexandra Usó, presidenta d’Escola Valenciana, ahir, en la presentació de les Trobades de 2023 al Centre del Carme de València.

Usó va explicar que l’objectiu d’este curs és que estes cites educatives, reivindicatives i festives siguen «un espai per a la reflexió» i es convertisquen en «una crida a l’acció i l’esperança per la cura del nostre planeta», una tasca que ha d’anar «més enllà de les polítiques i mesures del Govern» i que també implica al món de l’ensenyament.

Així, amb el lema «Recuperem el verd», Escola Valenciana s’ha inspirat en Carme Miquel per a situar «l’educació ambiental en el centre de l’acció col·lectiva pel clima», reivindicant «una sostenibilitat global que afecte el medi ambient i també, la cultura, la llengua i l’ensenyament». «Enfront la globalització depredadora, protegim i defensem el patrimoni natural, cultural i lingüístic», diu el manifest. Per això, Usó va assegurar que les Trobades d’enguany seran «una crida l’acció per la protecció del planeta i la llengua».

La cara de l’activisme

Les Trobades tenen la imatge de Carme Miquel, amb un cartell fet per l’artista Paco Giménez, premi nacional d’Il·lustració 2019 que, amb un dibuix de línies, ha recuperat el característic somriure de la mestra i, fins i tot, detalls com una camisa a flors, similar com les que a sovint portava ella. Com va explicar Giménez, el retrat del cartell «sintetitza els trets i la personalitat de Carme Miquel», però també transmet el missatge de les Trobades, doncs apareix un arbre que naix d’un empelt: «un símbol de vida, esperança i pau», va apuntar.

Tanmateix, les festes per la llengua de 2023, a més, compten amb una cançó oficial, «Terra que no oblida», creada pel Diluvi i inspirada en diversos llibres de la mestra. «Carme Miquel va vincular l’estima del país amb una visió ecologista. Hem revisat alguns dels seus llibres per a la lletra i en les estrofes també hem anat dibuixant el territori mitjançant paraules properes», va desvetllar Flora Sempere, cantant i docent. Per la seua part, Andreu Ferre, altre membre del grup d’Alcoi, va agrair l’oportunitat de fer la cançó i el suport d’Escola Valenciana a la música en valencià.

Homenatge col·lectiu

Este homenatge col·lectiu a Carme Miquel es completa amb una exposició itinerant que, a través de la vida i obra de la docent, repassa també l’evolució del valencià a l’ensenyament i de les entitats de les quals va formar part.

Com va anunciar Carmen Agulló, membre d’Escola Valenciana i comissària de la mostra, els panells són «una passejada pels darrers 75 anys d’educació, de la mà d’una mestra compromesa amb el canvi educatiu i social».

Els moviments cooperatius a l’escola, la seua creació literària o les col·laboracions en premsa (com la que va mantindre amb Levante-EMV) són algunes de les aportacions de Carme Miquel reflectides a l’exposició.

A més, els centres educatius també tenen a la seua disposició cinc unitats didàctiques per a treballar a Carme Miquel a les aules, amb alumnat de tots els nivells. Les trobades s’han celebrat recentment a Xirivella i Almàssera i pròximament seran a Benissa (demà) i Elx (diumenge).