L’Institut Valencià de Cultura i l’IVAM presenten, a la Filmoteca valenciana, el cicle ‘Treballadores de la llar en la pantalla’, que se celebra amb motiu de l’exposició «En una casa. Genealogia del treball de la llar i les cures», comissariada per la il·lustradora i dibuixant Ana Penyas i l’antropòloga i investigadora social Alba Herrero, que pot veure’s a l’Institut Valencià d’Art Modern fins al pròxim 23 d’abril.

Conformat per cinc pel·lícules, el cicle aborda, des de diferents perspectives, la realitat de les treballadores de la llar i les cures en diferents temps i contextos.

El cicle comença el dijous 30 de març, a les 20 hores, amb la projecció, en sessió única, del documental francés ‘Si tu vas à Paris’ (2013), dirigit per Jacquie Chavance i Guillaume Mazeline, amb la col·laboració de Bruno Tur. La projecció tindrà presentació i col·loqui posterior a càrrec de Bruno Tur, guionista de la pel·lícula, i de les comissàries de l’exposició, Ana Penyas i Alba Herrero. L’entrada és gratuïta, però cal passar prèviament per taquilla per a recollir l’entrada.

A principis dels anys seixanta, en ple franquisme, centenars de milers d’espanyols i espanyoles van emigrar a països europeus, principalment a França, Alemanya i Suïssa. Moltes eren dones que eixien dels seus pobles per primera vegada i se n’anaven soles a París per a treballar com a empleades domèstiques. El documental ‘Si tu vas à Paris’ conta amb senzillesa la història d’un grup de set dones de Polinyà de Xúquer que van emigrar a París en els anys seixanta per a treballar com a empleades de la llar.

El divendres 31 de març, a les 20 hores, la Filmoteca valenciana projecta el documental alemany ‘Room Without a View’ (2021), dirigit per la cineasta catalana establida a Berlín Roser Corella. La projecció tindrà presentació i col·loqui posterior a càrrec de Roser Corella i de les comissàries de l’exposició ‘En la casa’, Ana Penyas i Alba Herrero. La pel·lícula podrà tornar a veure’s el dimarts 4 d’abril, a les 18 hores.

El dimecres 5 d’abril, a les 18 hores, i el dijous 6 d’abril, a les 20.30 hores, la Filmoteca valenciana projecta ‘Una segunda madre’ (‘Que Horas Ela Volta?’, 2015), escrita i dirigida per la directora brasilera Anna Muylaert.

La pel·lícula té com a protagonista Val, una assistenta interna que treballa per a un adinerat matrimoni de São Paulo i que cuida el seu fill adolescent, a qui ha criat des de la seua infància i amb qui té una relació molt especial. L’ordre d’aquesta llar pareix indestructible, fins que un dia hi arriba, des de la seua ciutat d’origen, l’ambiciosa filla de Val, Jessica, a qui havia deixat a cura d’uns familiars en el nord del Brasil tretze anys abans.

El dimecres 12 d’abril, a les 18 hores, i el divendres 14 d’abril, a les 20.15 hores, la Filmoteca valenciana projecta, en la mateixa sessió, dues pel·lícules de la directora catalana Clara Roquet: el curtmetratge de 15 minuts ‘El adiós’ (2015) i ‘Libertad’ (2021).

Dins del cicle també s’inclou una conferència de la professora Eider de Dios sobre la representació de les treballadores domèstiques en el cine, que se celebrarà el dimecres 19 d’abril, a les 19 hores, al Col·legi Major Rector Peset. Eider de Dios és autora del llibre ‘Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar. Género, clase e identidad en el franquismo y la transición a través del servicio doméstico (1939-1995)’.