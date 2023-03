Quines són les passes a seguir d’ara endavant? Us heu marcat objectius socials i tècnics?

Ara mateix, amb els estatuts aprovats pels membres de la colla, el que ens toca fer són tots els aspectes legals per a donar-nos d’alta com a associació cultural. Quant als objectius socials volem aconseguir que més persones se sumen a la Muixeranga dels Ports. Respecte a la part tècnica, ara per ara el que ens interessa és reforçar els remats que ja teníem i preparar noves figures de tres pisos. Els objectius de la part tècnica depenen clarament dels de la part social, com més persones siguem, més figures podrem fer.

Els Ports és una comarca amb unes fort arrelament cultural. Quina ha estat la rebuda de la Muixeranga als Ports?

La rebuda de la Muixeranga pensem que ha estat molt positiva. Des d’un primer moment els mitjans comarcals es van fer ressò molts veïns i veïnes de la comarca i voltants van voler rebre més informació sobre la iniciativa.

Quin és el perfil de gent aglutina la muixeranga? Hi ha gent de tots els pobles de la comarca?

Ara mateix a la Muixeranga predominen participants de tres pobles: Forcall, La Mata i Vilafranca. Encara que la majoria dels participants som joves, trobem a faltar la participació d’adolescents. Ara que ens comentes això volem aprofitar per a recordar que no hi ha un perfil idoni per a la muixeranga, tot el món és benvingut i tota persona pot trobar el seu paper ideal.

En aquesta nova temporada, heu previst apropar la muixeranga als centres educatius o a gent nouvinguda?

De moment no ens hem plantejat accions a centres educatius, el que sí que tenim present és visibilitzar-nos fent assajos itinerants a la fresca quan arribe el bon temps.

Hem pogut saber que centralitzareu l’activitat tècnica de la muixeranga al Forcall. Com és això?

L’activitat se centralitza a Forcall perquè trobàvem important tenir un lloc fix d’assaig, sobretot perquè la xicalla estigués més concentrada. Forcall ens va paréixer un bon lloc perquè està prou cèntric dins de la comarca dels Ports. Encara així no descartem fer un assaig al mes a Vilafranca, per compensar els kilòmetres que cada setmana fan els participants d’aquest poble, o fer algun altre assaig itinerant si algú d’algun altre poble ens ho sol·licita.

La majoria de les muixerangues ajusten la temporada al calendari escolar. No és el vostre cas. Per què?

En el nostre cas vam descansar des de finals de desembre fins al març per dos motius. En primer lloc, a la nostra comarca les temperatures són molt dures i els mesos d’hivern als pavellons fa molt de fred com per assajar. En segon lloc, vam haver de parar perquè aquests mesos estan molt marcats per festivitats com Nadal, Cap d’Any, Sant Antoni i Carnestoltes. Això implicava que ni les persones ni els pavellons estaríem disponibles durant els caps de setmana.

En aquesta assemblea fundacional heu aprofitat per decidir també aspectes tan importants com la indumentària que fareu servir. Ens podrieu avançar quins colors heu triat i si serà arlequinada o llisa?

La vestimenta que vam decidir entre totes les persones assistents és: camisa llisa color avellana, faixa negra i pantaló blanc.

On us agradaria fer la primera actuació de la colla? Teniu ideada ja de quan serà?

El nostre objectiu és actuar en l’Aplec dels Ports, que se celebrarà a Morella l’últim cap de setmana de juliol. Però, per poder fer una bona actuació a l’Aplec hem pensat que seria interessant fer alguna actuació abans per a perdre les vergonyes i acostumar-nos a les dinàmiques d’estar davant del públic.

Expliqueu-nos algun desig de futur a mitjà o llarg termini per a la colla.

El nostre principal objectiu és que aquest projecte perdure en el temps, que a poquet a poquet anem creixent i establint-nos com a colla. Que tot el que hem aconseguit només siga el principi de la llarga història que li espera a la Muixeranga dels Ports.