La ‘Terra de Música’ es dona la mà amb la terra de les grans oportunitats. Les societats musicals valencianes, declarades recurs turístic de primer ordre per la Comunitat Valenciana, continuen representant arreu del món un territori cosit de nord a sud per un moviment únic en el món. L’última parada d’este viatge ha sigut a Nova York, fins a on ha viatjat una delegació de Turisme CV per a enfortir els lligams a l’altra banda de l’Atlàntic i presentar la Comunitat com a destí cultural.

En eixe context, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana juga un paper fonamental com a portaveu d’un col·lectiu format per més de 47.000 intèrprets i 550 agrupacions. «Tenim molt a dir en l’àmbit del turisme internacional per la nostra aportació cada vegada més valuosa com a destí cultural», ha recordat des de Nova York la presidenta de FSMCV, Daniela González. Les societats musicals compten amb distintius com el Mediterranew Musix i Creaturisme, ambdós atorgats per la Generalitat Valenciana per acreditar el seu impacte a l’hora d’atraure visitants. «I estem fent passos cap al reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco; recordem que som Bé d’Interés Cultural i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya», apunta González.

La presidenta de FSMCV ha format part de l’encontre organitzat esta setmana entre l’Oficina Espanyola de Turisme a Nova York i Turisme CV, amb la seua expedició encapçalada pel secretari autonòmic de la matèria, Francesc Colomer. La cita, que comptà amb la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, es va celebrar amb motiu de l’Any Sorolla i va incloure una reunió amb diversos operadors turístics nord-americans.

Músics amb D.O.

Precisament una de les estratègies que estan teixint FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana per a ampliar els horitzons del col·lectiu és ‘Músics amb Denominació d’Origen’, un segell d’excel·lència que s’ofereix als músics que desenvolupen la seua activitat tant en l’àmbit nacional com internacional i formen o han format part d’una societat musical valenciana.

«Els nostres músics, professionals o no, actuen com ambaixadors culturals de la Comunitat Valenciana per tot el planeta», ha incidit la presidenta de la FSMCV. Amb la realització d’un mapa global de ‘Músics amb DO’ s’exploraran accions concretes als països d’acollida i també al nostre territori. Un camí d’anada i tornada que està estretament relacionat amb accions com esta última cita a Nova York o com la presència de FSMCV al Chicago Midwest Clinic, un dels grans fòrums internacionals de la música.