A la sala de la Fundació Mutua-Levante, a València, s’exposa la mostra «Natura», de María Luisa Pérez, des del proppassat divendres. Un recorregut breu —potser massa— per una part de la seua iconografia particular, on la naturalesa pren la paraula i es plasma en unes visions particulars, amb tocs fantàstics que la fan més irreal, però sense perdre el contacte amb la realitat que la inspira.

Conec la pintura de Maria Luisa Pérez des de fa uns quants anys i, curiosament, també part dels textos poètics que escriu —i les seues memòries alcoianes, de la ciutat on va nàixer. Vaig contactar amb ella quan va ser «alumna» meua del programa de la Nau Gran, a la Universitat de València. I això m’ha permés anar seguint el seu recorregut plàstic i literari, que sempre es mostra amb un dinamisme intens: la necessitat de crear s’apodera de tot i fa que els resultats d’una dona amb ofici siguen excel·lents. De pinzellada fàcil i resolta, de paraules directes —parle de pintura i dels seus escrits—, la creativitat de Maria Luisa es deixa sentir arreu.

En aquestes últims obres pictòriques que ara exposa, es pot veure clarament la seua qualitat plàstica i una depurada maduresa artística. A pesar de les adversitats dels darrers temps, Maria Luisa trau forces i treballa: se supera amb cada pinzellada i deixa part dels seus sentiments sobre el llenç. «Natura» és un recorregut per una part mínima del seu univers pictòric: els boscos «aquàtics» fascinants —que no són paisatges— o les flors —que no són natures mortes—, per exemple... I, especialment, mostra la força amb què ens transmet el seu món amb els colors, uns colors vivíssims sense estridència, contundents sense agressió, però d’una gran capacitat evocadora i captivadora que fa que l’espectador s’hi endinse i es trobe immers en l’obra.

Maria Luisa Pérez ha educat en el dibuix a generacions d’artistes, des de la docència a la Facultat de Belles Arts. Però, sobretot, la seua obra personal en la fa veure com una gran mestra de la pintura: des de la seua intimitat s’ha acostat a la llum, al color, a la composició serena i sòlida on la figura no deixa d’existir sinó que, gràcies a la seua mirada particularment onírica en molts casos, esdevé especial, atractiva.

Tot un luxe, poder gaudir, ara, d’aquestes obres que continuen mostrant-nos el camí d’una dona «forta», d’una dona amb una personalitat ben marcada i definida a través del seu art, de la seua voluntat de crear. Una obra i una dona admirable.