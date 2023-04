Enguany ha caigut d’aquesta manera, deixem enrere el mes de març, i abril es presenta amb el pont propi de la temporada de Pasqua. Les mones ja estan als comerços, els catxirulos a punt per a alçar el vol i, fins i tot, la platja sembla estar preparada per als primers capbussons de l’any. Siga quin siga el pla que has dissenyat per aprofitar al màxim des de divendres a dilluns, sabem que els llibres estaran presents en ell, per això, vos presentem cinc títols breus d’autores i autors premiats que podreu devorar en la vostra escapada. Comencem:

«La pau», d’Irene Verdú i Daniel García Moragues (Edicions del Bullent). Àlbum il·lustrat que va resultar guanyador de la primera edició del Premi ‘La Paraula Imaginada’, celebrat l’any 2022. A través d’aquest títol, la poeta valenciana Irene Verdú convida a reflexionar al voltant del concepte de «la pau», una idea acostumada a dibuixar-se a través de l’absència de guerra, el seu contrari. Completat amb les contundents il·lustracions de Daniel García Moragues, aquest llibre és una primeríssima opció per a una lectura lleugera en mig d’un viatge. · «Gabinet de curiositats», d’Anna Moner (Pruna Llibres) Anna Moner recull una acurada selecció d’articles publicats al diari La Veu. A través d’aquestes peces, la pintora i escriptora retrata llums i ombres d’un transversal catàleg de rostres propis del món de la cultura. Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians al millor assaig publicat a 2015 i una perfecta obra de consulta per a un breu temps de desconnexió. «Mise en abysme», de Tatiana Hidalgo-Marí (Bromera Poesia) Com hem avançat, la cosa va de premis, però en aquesta ocasió, parlem del títol guanyador del Premi València Nova de Poesia 2022: ‘Mise en abysme’. Hidalgo-Marí aborda en aquest poemari publicat per Bromera aspectes com el pas del temps, l’amor o el desamor, des de la sensibilitat introspectiva i un homenatge sincer a figures com Vicent Andrés Estellés, Charles Baudelaire i Miquel Martí i Pol. «Alçar el vol», d’Antonio Ferrara (Sembra Llibres), traducció de Paula Marqués L’atzarosa mort del pare de Saverio, a causa d’una bala perduda en un tiroteig, enfonsarà el món d’aquest adolescent introvertit que haurà de deixar els estudis per a fer-se càrrec de la funerària familiar. Aquesta sacsejada el conduirà a descobrir un ventall d’històries misterioses com, divertides i inquietants. Si per casualitat heu triat la sempre blava Nàpols com a destí de la vostra escapada, no dubteu, les 144 pàgines de la novel·la d’Antonio Ferrara han de ser el centre de la vostra atenció en aquest llistat. «Els cucs de seda», de Joan Francesc Mira (Edicions 3 i 4) Deu històries que broten d’una preadolescència tendra i entremaliada amb la marca d’una vida a la postguerra espanyola. Recuperem aquestes puberals papallones de Joan Francesc Mira, figura ineludible de la literatura valenciana, perquè la seua metamorfosi és una imatge perfecta en la qual endinsar-se al llarg d’aquests dies.