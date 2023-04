La Direcció General de Política Lingüística i gestió del Multilingüisme ha publicat el primer Baròmetre sobre l'ús del valencià, una nova eina de la Generalitat per a esbrinar si la ciutadania escriu, parla i empra la llengua pròpia en la seua vida quotidiana, doncs es pregunta pels àmbits personal (amics), professional (món laboral) i públic (administració i negocis).

Este baròmetre va ser encarregat per la Conselleria d'Educació i Cultura atés els resultats de l'última enquesta sobre coneixement i ús del valencià, l'indicador habitual que s'elabora cada cinc anys, que en 2021 va mostrar que cada vegada més població entén i escriu el valencià, però que, malgrat això, s'havia reduït el seu ús als carrers.

Ara, este nou indicador -que es publicarà cada any- mostra algunes millores respecte a les dades més recents de l'enquesta habitual, però també reflectix certa feblesa de la llengua, sobretot tenint en compte este nou baròmetre s'ha realitzat en zones considerades valencianoparlants, a diferència de l'enquesta quinquennal, que sí que inclou tot el territori.

En general, l'ús personal del valencià se situa en un 56 % dels enquestats (+ 9 punts respecte a2021); a la feina és del 56,3 % (+5 punts); i en l'ambit públic el 56,2 % (+8 punts).

Cal tindre en compte que, segons les dades que consten en l'informe, la mostra va ser aleatòria, van respondre 975 persones (majors de 15 anys) que en eixe moment vivien a Alacant, Alcoi-Gandia, àrea metropolitana de València, València i Castelló.

Diferència entre els veïns i els desconeguts

Més en detall, s'observa que només envien missatges privats (WhatsApp, Telegram...) en valencià el 15 %, si se sumen diferents resultats: sempre ho fan en valencià (5,3 %); generalment (6,3 %) o més en valencià que en una altra llengua (3,1%); mentre que un 13,8 % ho fan indistintament; enfront del més de 60 % que ho fan en castellà.

D'altra banda, amb els veïns o veïnes, una de cada quatre persones no té problema en emprar la llengua pròpia. En concret, el 13,4 % ho fa sempre, el 10,1 %, generalment, i el 2,4 % més en esta llengua que en altra; enfront del 15 % que ho fa indistintament i el 5,2 % sempre en castellà. Les xifres són similars amb els companys de treball: l'ús és del 13,1 %, 7,9 % i 3,2 %, respectivament.

No obstant això, fora d'estos cercles i amb persones desconegudes del carrer, el nombre de persones que utilitzen sempre el valencià cau (és el 8,6 %, mentre que amb els veïns era el 13), generalment ho fan el 6,1 % i més en valencià que en altra llengua, el 2,9 %.

L'Administració és l'àmbit on la ciutadania es mostra més confiada per a emprar el valencià. Els resultats són pràcticament similars en els casos de les oficines de la Generalitat i les municipals: 23,2 % sempre es dirigix en valencià; el 8 %, generalment; i entre l'1 i el 2 %, majoritàriament en valencià.

Les xifres trontollen lleugerament si l'Administració és de l'Estat, on les persones que afirmen que mantenen la llengua pròpia per a dirigir-se a estos funcionaris baixa fins al 16 %.

Quant als comerços, s'observen diferències entre els negocis dels barris i les grans superfícies.

Preocupen els resultats de 2021

L'objectiu del nou baròmetre és "monitoritzar la revitalització de la llengua en intervals temporals més breus". “L’enquesta de 2021 -realitzada per telèfon i en pandàmia, publicada i analitzada a finals de l’any passat-, donava uns resultats positius respecte a la competència i el coneixement de la llengua per part de la gent, però ens preocupaven els resultats de l’ús, i, per això, no hem volgut esperar cinc anys més per a poder tindre sobre la taula un testatge específic de l’ús, que serà anual i que ens permetrà actuar de manera més ràpida i en àmbits molt específics, amb mesures que incentiven i promoguen l’ús del valencià”, explica Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística.

Vistos els resultats i tot i que la conselleria considera que es veuen "lleugeres recuperacions en l'ús de la llengua", Trenzano considera que el valencià "cal incentivar-lo amb polítiques valentes perquè les persones valencianoparlants es troben còmodes i puguen viure en valencià amb total normalitat sense haver de canviar de llengua".

(INFORMACIÓ EN ELABORACIÓ)