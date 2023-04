Dos pobles germans

Els nostres dolços tradicionals, típics en aquesta època de l’any, prenen en aquests dies un especial protagonisme, encara que no són exclusius del nostre territori. De fet a Àustria podem trobar, curiosament, algunes elaboracions rebosteres molts semblants a les que són tradicionals a la Comunitat Valenciana. Aquest és el cas dels ‘panquemaos’ i mones de Pasqua, així com, els massapans amb forma de fruites i verdures que els enamorats valencians es regalen el 9 d’octubre a la mocadorada.

Respecte d’aquests últims, a aquell país es confeccionen, a algunes confiteries, dolços de massapà amb forma de fruites molt semblants als de Sant Donís, una tradició rebostera que els va arribar procedent de l’Estat espanyol. D’altra part, durant la Pasqua a Àustria i Alemanya, podem trobar l’Osterkränze o corona de Pasqua, que és una massa trenada amb ous bullits acolorits molt semblant a la de les mones, però amb mantega en lloc d’oli. En aquesta època de l’any també és típic l’Osterpinze, molt paregut al nostre ‘panquemao’ o pa socarrat. Aquest últim és tradicional del sud d’Àustria, Eslovènia i Croàcia i originari del Vèneto i del Friül (Itàlia). De fet, una part d’aquest darrer territori va formar part de l’Imperi Austrohongarés, des d’on els va arribar als austríacs la recepta a mitjans del segle XIX.

Hi ha diverses circumstàncies que van poder afavorir aquests punts comuns en la nostra rebosteria i dolços tradicionals en les darreres centúries, especialment a partir de la guerra de Successió (1701-1714), conseqüència de la qual els valencians vam perdre els Furs pel Decret de Nova Planta, promulgat i sancionat per Felip V (1683-1746).

Per una banda, és possible que alguns d’aquests costums arribaren a València per influència europea, a conseqüència del comerç amb la resta del continent per les restriccions que vam patir, durant una part del segle XVIII, per a mantenir relacions comercials amb Amèrica, per la victòria dels Borbons en l’esmentada contesa.

D’altra banda, cal recordar que abans d’acabar la guerra de Successió, l’Arxiduc Carles d’Àustria (1685-1740) va ser coronat com a Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic (1711-1740) de la dinastia dels Habsburg. És per això que es va fer càrrec, durant algun temps, de la manutenció a la seua cort imperial a Viena dels exiliats austriacistes de la Corona d’Aragó que l’havien recolzat, entre els quals es trobaven partidaris valencians. D’aquesta manera els va assignar diferents rendes i pensions i també, a alguns d’ells, el va donar càrrecs de responsabilitat com va ser el cas de l’arquebisbe de València, Antoni Folch de Cardona (1657-1724). No obstant això, una part d’aquests va anar retornant amb el pas dels anys, conseqüència de les diferents mesures de gràcia i amnisties que es van concedir i signar, respectivament. És per això que, no cal descartar, que aquest succés va poder contribuir, entre altres, perquè tinguem aquestes semblances i intercanvi cultural en alguns dels nostres dolços.

En definitiva, un punt de trobada que caldria investigar en profunditat, que posa de manifest que els valencians i els austríacs ens podem considerar com a dos pobles germans.

Osterkränze, semblant a les mones de Pasqua, a un comerç de Viena. Massapans amb forma de fruites de la confiteria L. Heiner de Viena.Osterpinze, semblants als ‘panquemaos’, a Viena