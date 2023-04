Bromera ha presentat les principals novetats de la primavera en una roda de premsa en la qual han participat, a més dels editors Marc Senabre i Paula Soriano, tres dels autors que són una aposta important per a l’editorial esta temporada. Dotze, de Vicent Usó, D’un silenci antic i molt llarg, d’Urbà Lozano, i Què és això de l’amor, Minimoni?, de Rocio Bonilla, són les obres que van presentar-se ahir, al Teatre Micalet de València.

Josep Gregori, editor de Bromera, remarca la «força» de la proposta editorial per a la primavera, que inclou autors i autores de renom i obres d’una gran qualitat literària que posen de manifest la bona salut del catàleg. A més dels llibres anterios, l’editor també va destacar l’«aposta decidida per la narrativa», en la col·lecció «L’Eclèctica», que inclou El gran món, amb què torna el millor Pierre Lemaitre; Les singularitats, l’obra més ambiciosa de John Banville, i Les males dones, Premi Nacional de Narrativa 2022, de Marilar Aleixandre, una de les veus potents dins de la narrativa gallega.

En clau valenciana, destaca la guanyadora del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2022, Cremareu aquesta carta, de Tomàs Llopis, però també Si un dia oblide recordar, d’Ivan Carbonell Iglesias, o Les puces, la magnífica primera novel·la de Manel Hurtado.

En definitiva, un catàleg en el qual destaca «la qualitat literària de les novel·les, amb una oferta variada de registres i temes que promet sorprendre i atrapar el lector des de la primera pàgina».

En clau infantil, els més menuts podran gaudir de Què és això de l’amor, Minimoni?, de Rocio Bonilla , que recupera un dels personatges més emblemàtics de l’autora catalana. Es tracta d’un àlbum il·lustrat que «connectarà amb l’imaginari de grans i menuts», segons Paula Soriano, directora de publicacions infantils. També destacar la publicació de nous títols en col·leccions infantils i juvenils il·lustrades que amplien una línia editorial que va més enllà de la lectura recomanada, amb títols com Filstrup, de Jaume Copons i Òscar Julve, la sèrie «Claus», de Jacobo Feijóo i Martín Rodríguez, o Bruna la bruixa, de Pasqual Alapont i Viv Campbell. Es tracta de llibres que responen als gustos i interessos d’un públic infantil i juvenil cada vegada més exigent, afirmen des de l’editorial.

Pel que fa als gèneres no narratius, Bromera publica Carn humana, obra teatral guardonada amb el Premi de Teatre Palanca i Roca 2022, dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, escrita per l’actor i dramaturg català Josep Julien. Una obra per a riure i reflexionar sobre la paternitat i les expectatives que genera. En poesia, destaca Arran de gel, el nou poemari de Marc Granell, un dels poetes vius més importants en la nostra llengua, que el 17 d’abril complix 70 anys.

Èxit d’«Els dies bons»

Entre les obres que ja porten més temps publicades, l’equip de Bromera va destacar la bona acollida i l’èxit d’Els dies bons, d’Aina Fullana, que ja va per la tercera edició i prompte estarà en versió ebook. Una novel·la que, ubicada a Mallorca, ha guanyat el Premi València Alfons el Magnànim de Narrativa 2021, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2022 i ha quedat entre les deu finalistes del Premi Òmnium.

Tanmateix, ambdós editorstambé destaquen el bon funcionament que estan tenint Ravals, de Montserrat Morera Escarré —sobre Barcelona—, i Els dies sense fi, de Jaume Benavente. Esta última obra tracta de la pandèmia, l’hospitalització i el confinament, però també sobre la llibertat creativa, el recer de la cultura, l’esperança del futur i la voluntat de perseverar sempre.