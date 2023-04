Entre les novetats que presenta la 58a Fira del Llibre de València —que se celebrarà del 27 d’abril al 8 de maig als Jardins de Vivers— destaca la presència de les literatures en llengües cooficials de l’Estat espanyol.

A partir d’esta edició, l’organització explica que cada any la Fira del Llibre dedicarà una jornada a la promoció de la literatura basca, gallega, asturiana… La finalitat és «donar visibilitat a la literatura d’altres llengües cooficials per mostrar el gran aparador de la cultura hispànica en un sentit ampli», expliquen. Per això, hi haurà autors i editors, i les obres es presentaran en la seua llengua original, així com les seues traduccions al castellà i al valencià, afegixen.

Enguany, la protagonista serà la literatura basca mitjançant un conveni de col·laboració entre la Fundació Fira del Llibre i l’Etxepare Euskal Institutua (organisme del govern basc per a la promoció de la cultura basca), amb el suport de l’Euskal Idazleen Elkarea i la Feria Durangoko Azoka.

Així, el diumenge 30 d’abril a les 12:00 h a la Fira del Llibre es celebrarà un acte de presentació de la literatura basca contemporània, amb la presència de les institucions valencianes; de la presidenta de la Fundació Fira del Llibre, Maria Bravo; els escriptors Mariasun Landa i Fito Rodríguez; i el periodista Aritz Galarraga Lopetegi.