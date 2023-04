El Feslloc, que se celebrarà del 6 al 8 de juliol a Benlloc (la Plana Alta), ha presentat la distribució definitiva per dies dels artistes que pujaran a l’escenari en l’edició de 2023 del festival. A falta de que l’organització anuncie els horaris concrets, ja se sap quin dia tocarà cadascú dels més de 20 grups que componen una de les cites musicals en valencià més gran de tot el territori.

El dijous, 6 de juliol, sonarà la música d’artistes com JazzWoman, amb el seu particular estil de música urbana; a més de Pepet i Marieta, veterans damunt dels escenaris on ja porten dues décades, que tornaran a Benlloc en este primer dia de concert. Destaquen també noms com la jove Esther, cantautora de Vinaròs que per primera vegada pujarà a l’escenari principal del festival. El mateix dijous també actuaran altres grups com Niuss, amb el seu últim disc, «Macedònia»; i els Mo’Roots, a més d’altres referents de música urbana com són Oceäns.

Pel que fa al divendres, 7 de juliol, serà el moment de les xiques de Roba Estesa, juntament amb altres noms com Neus Ferri, Cesk Freixas, o la versaora Titana. El contrapunt el posarà el rock dels Smoking Souls, amb una actuació dins de la seua gira de comiat, «Flors i finals». Des de Catalunya, The Tyets vindran, per descomptat, a animar la festa des de Catalunya amb un nou disc ple de cançons inoblidables. Completaran el dia altres artistes com Malparlat, Aina Koda i també La Pepa.

Per a l’últim dia, la festa està assegurada amb l’estil festiu de La Fúmiga, però també amb el reggae, representat al festival valencià gràcies als Auxili, que actuaran també el 8 de juliol, segons avança l’organització.

Per a eixa dia, el festival s’ha reservat l’especial actuació de Carraixet, el grup valencià més antic format per diverses generacions, que celebrarà el seu 50 aniversari damunt dels escenaris. Junt amb la tradició, serà el torn d’altres noms emergents i que estan començant a fer ressò com La Maria —que està triomfant amb el seu primer àlbum, «L’Assumpció», Kela o Colomet acompanyaran a altres grups que portem més temps en el panorama com el basc Zetak, o Maluks i Tito Pontet.

Abonaments per 47 euros

Els abonaments tenen actualment un preu des dels 47 euros en la pàgina oficial del Feslloc, després que s’esgotaren les primeres tres promocions. Cal recordar que esta opció dona també accés tant a l’acampada com a la resta d’activitats paral·leles del Feslloc. Juntament amb la confirmació de la distribució dels artistes per dia, el fetsival també ha publicat les diferents línies d’autobusos que porten al festival, tant des d’Alacant com des de València, fent diverses parades.

El festival està organitzat per l’associació Feslloc, de la qual formen part Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc. L’objectiu principal és, com cada any, la promoció de les propostes artístiques fetes per solistes i grups que utilitzen el valencià en les seues composicions musicals.

Més de 15.000 persones disposades a gaudir de la música en el SanSan Festival

Els amants de la música en directe estan gaudint esta setmana del primer gran festival de la primavera, a Benicàssim. Amb tots els abonaments esgotats des de fa dies, el SanSan Festival va començar el dijous rebent a 15.000 persones disposades a gaudir de tres jornades carregades de música i bon temps en un esdeveniment cada vegada més consolidat com a pla alternatiu per a les vacances de Setmana Santa. Els guanyadors del Groc Talent, La Aldea, van ser els encarregats de donar el tret d’eixida d’esta nova edició en la seua primera jornada. També actuaren Miss Caffeina, que inaugurà l’escenari SanSan; i els holandesos Xef’Special, que repetixen per segon any consecutiu. Sen Senra, Lori Meyers, Love of Lesbian, Carolina Durante, Varry Brava i Plan B, també van pujar a l’escenari cal destacar l’estrena de la rave de Zahara, entre altres actuacions. El dia fort del festival va ser ahir, on els assistents van gaudir del bon temps, així com de la música dels francesos Phoenix, o de Guitarricadelafuente, Viva Suecia, Cupido i Rayden. Per a hui, dissabte, pel considerat primer gran festival de la temporada a l’aire lliure passaran Leiva, Milky Chance, Alizz, Deluxe, Sidonie, Carlos Sadness, Morgan o Delaporte, entre molts altres artistes. Després del primer dia d’allò més potent, el públic del SanSan, ahir, va continuar donant-ho tot i gaudint de la música i la festa al recinte de festivals de Benicàssim.