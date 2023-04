Torres humanes del món: Les moixigangues religioses a Catalunya

Si bé el seu origen és clarament comú, muixeranga i moixiganga no són en l’actualitat ben bé la mateixa cosa. La primera ja la coneixem, en parlem cada setmana a través d’aquesta secció. Respecte a les moixigangues, es tracta d’una tradició de quadres plàstics i torres humanes bastant desconeguda pel públic valencià i per això aquest article té com objectiu donar-la a conèixer entre els lectors.

La moixiganga és una dansa acrobàtica i plàstica -com la muixeranga-, però explícitament religiosa, que es balla a algunes localitats del Penedès i Camp de Tarragona (Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Valls, Tarragona, etc.). Segons els investigadors, el seu origen, al igual que el dels castells catalans, és ben probable que siga el «Ball de valencians», una mena de protomuixeranga que està documentada per aquelles terres catalanes des del segle XVIII. En tot cas, és un dels molts balls de la família de les torres humanes que podem trobar a la Mediterrània.

Les moixigangues, tal i com les coneixem en l’actualitat, estan documentades durant el segle XIX, si bé la majoria van desaparèixer cap a finals d’aquest període o principis del segle XX per a tornar a ser recuperades recentment. Com he dit adès, la principal característica d’aquesta dansa és el seu caràcter religiós. En ell es representen, a través d’una sèrie de quadres plàstics i acrobàtics anomenats misteris, episodis de la vida, passió i resurrecció de Crist. El ball és acompanyat per una melodia solemne interpretada la gralla -instrument de la mateixa família que la nostra dolçaina- i el timbal. Els balladors, a més, porten en les seues mans atxes enceses.

Sitges, població costanera pròxima a Barcelona, té l’honor de representar la Moixiganga de forma quasi ininterrompuda des de 1924. Allí són quinze els balladors de la dansa, un dels quals representa a Crist. Algunes de les figures o «misteris» que s’hi realitzen són el «Balcó d’entrada» (presentació de Jesús al poble), «Assots», «Coronació d’espines», «Argolla» (que simbolitza el calvari), «Figuereta» (la mort en la creu), el «Davallament», el «Sepulcre» i la «Resurrecció». Aquestes escenes són algunes de les representacions més habituals a la majoria de localitats en que s’interpreta la Moixiganga, tot i que cada poble manté les seues: oració de l’hort, la presa o referències a temes locals, patrons de les respectives ciutats, etc.

La dinàmica de la dansa és semblant a totes les localitats. Normalment, els dansants es disposen en dues fileres, reservant el centre a qui representa el paper de Jesús. En primer lloc, acompanyades per la melodia, es realitzen unes passes de ball de caràcter senzill i solemne -que, amb les atxes enceses, pot recordar alguns dels balls de la muixeranga d’Algemesí-. A continuació, els participants es disposen formant el quadre pertinent, que mantenen durant uns instants abans de tornar a les seues posicions inicials. Normalment és una dansa que es representa als carrers de la localitat, integrada en seguicis festius, i desfilant com si fos un via crucis en que les estacions són representades d’aquesta manera tan plàstica.

La majoria de les moixigangues que hui dia podem disfrutar a les festes majors o festivitats com ara Corpus Christi d’aquestes ciutats són, a excepció de la de Sitges, danses recuperades durant els anys 80, 90 i 2000. Cal posar en valor la tasca de recerca i recuperació de partitures, coreografies i vestuaris realitzades en la major part dels casos per entitats o personalitats locals des del més complet altruisme.

Gràcies a aquesta tasca s’han pogut redissenyar un aspecte tan distintiu com el vestuari de les moixigangues. Si bé en cada poble els dansants vesteixen amb unes particularitats, sí que hi ha alguns elements comuns: Predominen els vestits blancs, amb faldilla, armilla i barret. Moltes de les armilles són de tons rogencs, o hi tenen detalls. També hi ha algunes de més acolorides, amb llunes i pics. Els barrets també en són diversos, però sempre són cridaners, pel seu color o forma.

Malgrat el seu caràcter religiós, la Moixiganga és una dansa totalment integrada als seguicis festius dels seues pobles juntament amb altres «balls blancs» propis del nostre àmbit cultural, com ara pastorets, cintes, cotonets, etc.