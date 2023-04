La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV afina la nova temporada

Dos dels més grans mestres de la nostra lírica van apadrinar el retorn de la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. El passat 26 de març, en un auditori de Les Arts entregat, la formació dirigida per Cristóbal Soler va obrir el seu concert amb «La Venta de Los Gatos», de José Serrano, i «El barberillo de Lavapiés», de Francisco Asenjo Barbieri. Era un tribut a dos llegendes de la sarsuela, de qui es commemoren 150 i 200 anys respectivament, del seu naixement.

Així es va retrobar l’orquestra de la Federació amb el públic, en un concert especial també per la seua conjunció amb una altra formació amb què comparteix esperit, com la coral Pequeños Cantores de València. L’agrupació dirigida actualment per Carmina Moreno Llabata compleix seixanta anys de trajectòria com a referent entre les escoles líriques de l’escena nacional.

L’aniversari mereixia un recital com el que es va viure a Les Arts, amb un programa íntegre de sarsuela en el qual el públic va comprovar el potencial i l’excel·lència dels joves músics valencians, un dels planters més importants del panorama internacional. Amb esta cita, la Jove Orquestra Simfònica es posava oficialment en marxa este 2023, després de la primera presa de contacte en el context del International Conductors Guild, la reunió de les millors batutes del món que va tindre lloc a València el passat mes de gener.

Per al concert de Les Arts, els integrants de l’orquestra es van tornar a concentrar durant dos caps de setmana, preludi de les convivències que seran part de la nova gira prevista per als últims trimestres de l’any. Com va explicar Cristóbal Soler després de l’últim tour de la formació, en eixes concentracions sorgeix una química especial entre intèrprets que oscil·len entre els 14 i 28 anys –enguany la mitjana està al voltant dels 21–, i que després es trasllada a l’escenari.

Conveni per a continuar creixent

Després d’esta fita, la formació està preparada per a continuar fent passos importants en la seua trajectòria com va demostrar la passada temporada amb el seu èxit al Teatre Monumental de Madrid. En eixe camí, l’orquestra i la FSMCV continuen trobant aliances enriquidores.

És el cas de Mapfre, la qual ha renovat el conveni per a impulsar el projecte de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV en els actes que la mateixa realitzarà fins a final d’este 2023. En paraules del director general territorial de Mapfre en Este, Ricardo Garzó, és molt important per a la companyia «donar suport a este projecte, així com acompanyar als joves músics en la seua formació artística i en les seues primeres experiències professionals».

«La Jove Orquestra Simfònica és un dels baluards de la FSMCV i es troba en un moment clau de la seua trajectòria després de realitzar la primera gira fora de la Comunitat Valenciana; estem molt contents i orgullosos de continuar cooperant per a impulsar este referent d’altíssim nivell entre els músics valencians», comentava després de la signatura d’este conveni Daniela González, presidenta de la FSMCV.