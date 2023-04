El Va de Llibres! de la setmana passada va deixar títols perquè els adults pogueren devorar literatura durant el pont de Pasqua, en aquesta ocasió posem la mirada en els més joves per a prescriure algunes lectures que, de segur, els faran disfrutar del paper durant els dies que resten a les vacances escolars, que no són pocs. Comencem:

«Hi ha un fantasma en aquesta casa», d’Oliver Jeffers (Andana editorial), traducció d’Anna Llisterrik. Andana ens porta aquest àlbum il·lustrat d’Oliver Jeffers, autor d’èxit internacional, que dispararà la imaginació dels més menuts de la família. Jeffers planteja un original joc a través de les pàgines transparents d’aquest títol que permetrà els lectors ajudar a la protagonista a caçar a l’elenc de fantasmes que s’amaguen en una casa encantada.

«La vida amorosa dels animals», de Katharina von der Gathen (Takatuka). No ens podem amagar, al Va de Llibres! ens encanta Katharina von der Gathen, ja vam recomanar fa un temps el seu Explica-m’ho tot i, en aquesta ocasió, tornem amb La vida amorosa dels animals. La pedagoga sexual s’endinsa amb precisió, i un toc de comèdia, al món de la sexualitat i reproducció del regne animal. Una aventura de 50 pàgines que Anke Kuhl completa amb il·lustracions tan meticuloses com impressionants.

El meu primer llibre d’ukelele», de Sonia Jiménez, Salva Rey (Litera Libros), il·lustracions de Lluís Hernández

Per què no aprofitar aquests dies per a aprendre a tocar un instrument? El que ara comença amb aquest llibre de Sonia Jiménez i Salva Rey, qui sap, tal vegada podria acabar un dissabte de matí a l’escenari de la Pèrgola compartint cartell amb el més indie del panorama valencià. UKE. El meu primer llibre d’ukelele planteja un recorregut a través de vint cançons populars d’arreu del món per començar a familiaritzar-se amb el xicotet instrument de quatre cordes.

El mar Mediterrani ha donat a la història una infinitat d’històries, cultures i, també, una gamma d’universos mitològics inesgotables. En aquesta història de l’escriptor de l’Alcúdia Miquel Puig, l’arqueòloga Betlem Petrie descobrirà un missatge secret dins d’un sarcòfag egipci que, sumat a un inesperat correu del seu germà Marc, iniciarà un viatge que la portarà per les illes, llegendes i monstres del Mare Nostrum.

Noi coneix noi», d’Alice Oseman (Fanbooks), traducció Lluís Delgado Picó

Tanquem amb Heartstopper, la novel·la romàntica d’institut que no pot llegir-se d’altra manera que d’un colp. Qui escriu aquest article pot confirmar-ho. Charlie i Nick comparteixen escola, però no es coneixen… fins que arriba el moment de seure junts. La il·lustradora i escriptora britànica Alice Oseman planteja una novel·la gràfica que s’estén al llarg de cinc volums i enganxarà, tant a la generació millennial, com a les futures. Molt recomanable!