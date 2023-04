El festival Dansa València celebra enguany la seua 36ena edició. Una vegada més, La Mutant torna a situar-se com un dels emplaçaments fonamentals per a les propostes més rupturistes del certamen. En esta ocasió, s'ha programat a la companyia Mucha Muchacha, que presentarà la seua nova proposta, Para cuatro jinetes, el 20 d'abril, i a Aina Alegre, que visitarà el centre municipal d'arts vives, el pròxim 22, amb la peça amb la qual acaba d'alçar-se amb el guardó al millor espectacle nacional de dansa en els XXV Premis de la Crítica d’Arts Escèniques, R-A-U-X-A.

Les madrilenyes Mucha Muchacha treballen des de la contemporaneïtat en relació amb el context actual de les arts vives. Incorporen formes de llenguatge que potencien la proximitat amb l'espectador i tenen un compromís amb la innovació escènica. Para cuatro jinetes explora el folklore com un lloc immens, misteriós i moltes vegades confús, eixamplat per les llegendes, ritus, festes i balls que s'han creat al seu voltant al llarg de la història.

“Mai sabrem del tot com es ballava. I potser, ha deixat d'importar-nos. És possible que fa dos segles es cantara a coets que encara no s'havien inventat? Aguanta en el cos un tatuatge més de 3.000 anys?”, les integrants de la companyia, formada per Ana Botia, Marta Mármol, Belén Martí Lluch i Marina de Remedios, es pujaran a l'escenari al costat de Los Voluble, un duo integrat pels germans Pedro i Benito Jiménez, les sessions d'experimentació audiovisual dels quals són un complex entramat de folklore digital pastat amb instruments analògics.

Paisatges sensorials i arquitectures sonores

Ballarina, performer i coreògrafa, la catalana Aina Alegre, planteja la creació coreogràfica com un àmbit per a reinventar el cos i, a més, explora diferents cultures i pràctiques corporals com a representacions socials, històriques i antropològiques.

La proposta amb la qual visita La Mutant presenta una dansa híbrida, on el cos, la llum i la música electroacústica i modular, interpretada en directe per Josep Tutusaus, dialoguen i posen en fricció una matèria orgànica arcaica i tecnològica per a construir un paisatge sensorial i una arquitectura sonora. En R-A-U-X-A, el cos vibra, ressona i es converteix en pulsació.

Aina Alegre va crear Studio Fictif per a la producció i difusió de les seues obres coreogràfiques, col·laboracions artístiques i educatives. Després de formar-se en dansa, teatre i música a Barcelona, en 2007 es va incorporar al Centre Nacional de Dansa Contemporània (CNDC) d'Angers. Des de gener de 2023 dirigeix el Centre Coreogràfic de Grenoble, a França, en tàndem amb Yannick Hugron.