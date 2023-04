El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) encara els últims dies de l’exposició «Jaime Hayon. InfinitaMente», primera gran retrospectiva sobre el Premi Nacional de Disseny 2021 que se celebra a Espanya, i que està disponible fins al 16 d’abril a les sales Ferreres i Goerlich.

La mostra, produïda pel Consorci de Museus i comissariada per Hayon Studio, reuneix en un gran desplegament expositiu tot l’univers del polifacètic creador madrileny establit a València, fent un recorregut a través dels materials, les eines, el procés creatiu, la inspiració i les referències.

Fins al moment han gaudit de l’exposició un total de 126.006 persones, cosa que la converteix en la segona mostra més visitada en la història del CCCC, tan sols per darrere de ‘The multicolored equilibrium between animals and humans’, dedicada a Okuda San Miguel, que va aconseguir acostar al centre cultural quasi 150.000 persones en 2018.

«Ens alegra confirmar l’èxit de visitants d’aquesta exposició dedicada a un dels creadors més destacats del nostre país, i tot un referent del disseny espanyol a escala internacional, que a més ha triat València com a ciutat per a viure i com a base d’operacions del seu estudi. Des del Consorci de Museus hem publicat ja el catàleg de la mostra, una publicació molt cuidada que hem editat junt amb Hayon Studio, i que suposa un valuós testimoni que ens permetrà gaudir de la prolífica obra de Jaime Hayon una vegada finalitze l’exposició», assenyala el director del Consorci de Museus i el CCCC, José Luis Pérez Pont.

Presentació del catàleg

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) presenta la publicació «Jaime Hayon. InfinitaMente», catàleg de l’exposició homònima que està disponible tant en valencià com en castellà i anglés. La publicació ha comptat amb la col·laboració d’Hayon Studio, textos d’Ana Domínguez Siemens, fotografies de l’exposició d’Iván Navarro i disseny i maquetació de Nacho Pérez Rubio. Al llarg d’un poc més de 300 pàgines, el catàleg fa un recorregut idèntic al de l’itinerari expositiu de ‘Jaime Hayon. InfinitaMente».